В Dragon's Dogma 2 не будет досок с заданиями и маркеров

Capcom делает многое для того, чтобы игроки были погружены в мир Dragon's Dogma 2, как видно из ограничений на быстрое перемещение. К этому добавилось подтверждение того, что в игре нет досок с заданиями (в отличие от оригинала, в котором были доски с объявлениями для заданий).
Согласно финальному превью IGN к экшен-РПГ, вы даже не увидите NPC с маркерами, информирующими вас о заданиях. Вместо этого они сами будут подходить к вам, если что-то появится. Даже иконки, обозначающие точки интереса на карте, минимальны. Кроме того, пешки будут сообщать вам, если появится что-то примечательное, например, путь, который нужно исследовать.
Если вы используете пешку, принадлежащую другому игроку, и он уже знает о квесте, вы можете позволить ему привести вас к нему. Это увлекательный подход к исследованию, который побуждает изучать мир и принимать все по мере поступления (геймдиректор Хидеаки Ицуно обещает много побочного контента). Кроме того, вы еще больше почувствуете вес единственного слота сохранения.
Dragon's Dogma 2 выходит 22 марта для PS5, Xbox Series X/S и PC.
Опять бесконечно будут напоминать о мостах?
прикольная система, вроде не помню аналогов. Надеюсь там не будет достижения выполнить все миссии за одно прохождение иначе будет хардкор. Меня прикалывало как пешки говорили всякие вещи в первой
Морровинд что, шутка для тебя?
а что там? т.е что ты точнее имел ввиду
Там не было маркеров, а описание маршрута и нужных нпс было в тексте задания. И некоторое нпс тоже могли подходить к игроку и давать задания, такие нпс были и в обливионе и в скайриме .
боже мой карл мы все про срали))))))какое же это будет гуано....тупо дрочильня ....неизвестно куда идти и что делать ...все чтобы затянуть игровой процесс ...бездумно и бездушно...теперь я не жду этот кринж..полный провал..
Вот из этого и играть не буду - иди туда хз куда - бесит страшно.
Заманчиво, но нет. Я все же подожду реального выхода игры, и не куплюсь на то, что бы приобрести ее сейчас. Я злопамятный, мне хватило "нескольких" случаев.
Ну это уже неплохо, учитывая что там были стрёмные задания на эскорт, собирательство и просто количественные килы монстров, я брал только на монстров, некоторые выполнялись по прохождению, большая часть так и провисела до конца. Один раз чувака в замок проводил, с меня хватило, хоть и получил меч который почти до самого конца не менял
было клева если бы были бесконечные процедурные квесты
а то что нет маркеров думаю не очень хорошо но игроки которые хотят игры без маркеров побегают поищут
Хз, ты видел как в старфилде эти сгенеренные квесты выглядят вообще. Эту систему еще тысячу лет продумывать что бы не было тупое подай принеси
что то типа драго аге инквизиции просто надо. только там это раздражает потому что квесты сыплются друг за другом непрерывным каскадом. а так если раз в недельку то там то тут будут квесты собранные из обстоятельных компонентов типа убийства крыс-убийц, сопроводи нпс, гоблины напали на деревню надо бы отомстить итп. квесты престона вф4 очень крутые. можно проще даже делать и будет дополнительна нагрузка для того чтобы бегать по миру и качаться. а то бывает что игра хорошая но все почекал и делать там больше нечего кроме как бесцельно бегать и бесцельно фармить и в кошельке болтается пару миллионов золотых монет и все тлен.
Иконки и маркеры будут за донат.
Ну, тогда у меня другой вопрос. А скажи капком, нахрена ко мне подходить ? С какого перепуга вы решили, что я обязан выполнить квест, когда какой то бичара этого захочет ? Нахрена мне навязывать то, что я буду делать, когда САМ захочу, а не когда, ко мне подойдет очередной бомж, которому , что-то очень нужно.
То есть в реальности к тебе никогда никто на улице не подходил и не просил о чём-нибудь? По сути, это тот же квест. Как по мне, так выглядит жизнь. Если разработчики хотят мир игры максимально оживить, значит NPC обязаны к тебе время от времени подходить сами. Ну потому что это живая жизнь, и выглядеть иначе жизнь не может.
У тебя всегда есть возможность САМостоятельно захотеть не играть в эту игру. И тогда к тебе уж точно никто НЕ будет подходить! Проблема решена!
А это круто! Значит мир будет весело исследовать, потому что не будет ощущения, будто бы тебя ведут за ручку от одного до другого вопросика на карте мира. Молодцы разрабы. Хороший ход. Впрочем, оно и не удивительно. Всё-таки игра от японцев, а японцы частенько в своих RPG предлагают геймерам исследовать мир самостоятельно, а всяких там маркеров подсказок минимум расставляют. Привычное дело для японских игр.
Ну и то что к тебе NPC сам подходит к герою и говорит что-то, это куда реалистичнее и логичнее, нежели игрок самостоятельно бегает от одного к другому NPC с вопросом: "квест есть? Дай задание!". Хотя, конечно, странно отказываться от доски объявлений. У нас ведь фэнтезийные средние века. Поэтому существование досок объявление смотрится весьма логично в таком мире. Почему-то я сомневаюсь, что досок объявлений совсем уж не будет. Быть может эти доски как-то иначе оформят, чтоб игроки не поняли, что перед ними доски объявлений? И будет казаться, что досок нет? Релиза дождёмся, узнаем...
В первой части были маркеры, вот тока там большая часть мира была не о чём, там просто было делать нечего. Исследуй сам, а что там исследовать, если квестов никаких там нет, лут крутой ты почти в самом начале игры уже получаешь, зачем мне туда идти ?
может просто потому что средневековье доски объявления это дорого и не практично.
нпс у которого будет квест будет сам прыгать и махать руками просто при виде пешковода.
Начали за здравие, закончили за упокой.
Ну такими и должны быть игры в открытом мире. Я поэтому дерьмака 3 так и не прошел хоть 3 раза пытался. Все! абсолютно все усеяно какими-то иконками и все это только ради растягивания игры.
Иконки в ведьмаке 3 можно отключить в настройках игры. В чём проблема?
Проблема что дизайн игры писался с иконками изначально и под них настроен, как и растянутая огромная карта- ради вопросиков с пеньками и мусором.