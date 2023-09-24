В Dragon's Dogma 2 не будет загрузочных экранов при исследовании мира ©

Компания Capcom поделилась дополнительной информацией о Dragon's Dogma 2, представленной на выставке Tokyo Game Show. Окружение выглядит довольно большим, что вполне логично, учитывая, что мир в четыре раза больше, чем в первой игре. В беседе с VGC геймдиректор Хидеаки Ицуно также подтвердил, что исследование происходит без загрузочных экранов.

Если говорить о плавности мира, то при исследовании нет никаких экранов загрузки. Конечно, если есть кат-сцена, мы можем загрузить ее, а затем вернуть вас к свободному исследованию, но если говорить о подземельях или пещерах и исследовании различных частей мира, то вы никогда не увидите экрана загрузки. Дороги в игре в некоторой степени служат для того, чтобы дать игрокам представление о том, куда им нужно идти. Но это только предположения. С точки зрения игровой механики они ничего не значат, кроме того, что мы знаем, что люди склонны идти по дорогам, когда им их указывают, и это помогает нам разрабатывать игру так, чтобы игроки не слишком часто терялись. Кроме того, ИИ пешек и других персонажей знает, где находятся дороги, и будет рассматривать их как ориентир, куда можно пойти. Так что если вы хотите исследовать и игнорировать основной квест, изучая мир, - вперед. Вы можете свободно перемещаться по миру. Если хотите, можете придерживаться намеченного пути. Если же вы хотите сбиться с пути и найти свой путь вперед, вы можете сделать и это. Однако вы не можете взбираться на плоские скалы, но можете взбираться на участки, которые примерно равны росту вашего персонажа.

Dragon's Dogma 2 еще не вышла, но находится в разработке для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Мир состоит из двух частей - Верминда, где правят Восставшие, убившие дракона, и Баттала, где правят Зверолюди. Игрокам предлагается четыре профессии на выбор, а по мере прохождения игры открываются другие, более сложные профессии.