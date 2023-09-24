В Dragon's Dogma 2 не будет загрузочных экранов при исследовании мира

Компания Capcom поделилась дополнительной информацией о Dragon's Dogma 2, представленной на выставке Tokyo Game Show. Окружение выглядит довольно большим, что вполне логично, учитывая, что мир в четыре раза больше, чем в первой игре. В беседе с VGC геймдиректор Хидеаки Ицуно также подтвердил, что исследование происходит без загрузочных экранов.
Если говорить о плавности мира, то при исследовании нет никаких экранов загрузки. Конечно, если есть кат-сцена, мы можем загрузить ее, а затем вернуть вас к свободному исследованию, но если говорить о подземельях или пещерах и исследовании различных частей мира, то вы никогда не увидите экрана загрузки. Дороги в игре в некоторой степени служат для того, чтобы дать игрокам представление о том, куда им нужно идти. Но это только предположения. С точки зрения игровой механики они ничего не значат, кроме того, что мы знаем, что люди склонны идти по дорогам, когда им их указывают, и это помогает нам разрабатывать игру так, чтобы игроки не слишком часто терялись. Кроме того, ИИ пешек и других персонажей знает, где находятся дороги, и будет рассматривать их как ориентир, куда можно пойти. Так что если вы хотите исследовать и игнорировать основной квест, изучая мир, - вперед. Вы можете свободно перемещаться по миру. Если хотите, можете придерживаться намеченного пути. Если же вы хотите сбиться с пути и найти свой путь вперед, вы можете сделать и это. Однако вы не можете взбираться на плоские скалы, но можете взбираться на участки, которые примерно равны росту вашего персонажа.
Dragon's Dogma 2 еще не вышла, но находится в разработке для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Мир состоит из двух частей - Верминда, где правят Восставшие, убившие дракона, и Баттала, где правят Зверолюди. Игрокам предлагается четыре профессии на выбор, а по мере прохождения игры открываются другие, более сложные профессии.
"А разве так можно было"🤣
У Беседки движок старый
За столько лет могли бы и новый написать.
Могли бы. Но им лень.
Давно написан, то что есть сейчас, на 95% отличается от того что было, а про старость говорят только те кто с движком никогда не работал, и нихрена в этом не понимают, им лишь бы ляпнуть
а так можно ? а то у супер богатой студии не получилось, не фейк ли ?
Почему только сейчас люди начинают понимать, что Беседка те ещё ленивые, жадные, уроды? Они ещё на Скайриме дико обделались. Моровинд и Обливион они делали со старанием и то, к ним тоже есть вопросы к некоторым техническим вещам.
Но за Скайрим в ВР я всё же им говорю огромное спасибо)
У Тода будет оправдание типа "это всё так задумано что бы вы опять купили Скайрим".
С козырей зашли.
Так в первой части почти также было, там большие куски открытого мира разделялись только поселениями и узкими коридорами.
Тут просто все упирается в технические ограничения, можно и как в последнем серьезном Сэме сделать бескрайние шакальные поля, но зато без загрузок. Кому-то проще становится от того, что загрузки прячут за узкими коридорами или непропускаемыми анимациями, для меня это не сильно лучше секундного загрузочного экрана.
В линейной игре я ещё понимаю, там и спрятать их куда проще и загрузочный экран, вместо срежиссированной заставки с диалогом, будет реально смотреться колхзно.
P.S. А может я просто раньше привык к загрузкам по 10+ секунд в играх на старом HDD, а сейчас с SSD меня совершенно не калит подождать +/- 1 секунду раз в 5-7 минут. А вот смотреть на одинаковые анимации, которые длятся очевидно дольше, чем длился бы загрузочный экран, мне непривычно.
Кто шарит, почему разрабы не пихают всё в оперативу чтобы не было никаких тупых загрузок?
Современные движки и так в оперативку запихивают столько, сколько возможно, зависит от размера оперативки, то есть они умеют быстро загружать с диска инфу в оперативку и выгружать. Это всякие Бесездовские-древние движки имеют ограниченный лимит для оперативки. Почему Бесезда не идёт в ногу со временем? Да потому, что они чмошники ленивые, даже в Готике 3 уже был абсолютно бесшовный мир, но из-за издателя, который их поторопил игра вышла сырой и с фризами, эти самые фризы и были местами швов, у Пираньни не было времени сгладить эти места чтоб фризов не было.
смотря как построена игра и сколько оперативки у целевой платформы. у современных консолей 16 гб а у младшего хбокс и того меньше. а морровинд в свою время вовсе перезагружал консоль чтоб загрузить локацию.
а вот если бы у пека было 128 озу гигов наверно можно было бы на изи закидывать игры со статичными данными типа геймдизайна скурима в озу и даже от как таковой загрузки сохранений избавиться.
ваще в идеале я так думаю в будущем было бы неплохо использовать какой нибудь рам диск на 1-2 тб для асинхронного доступа процессора и видеокарты к его данным через интерфейс псл экспресс 16х. только будет проблема начальной загрузки и кэширования игры.
кто следующий? Rockstar games заявят "в ГТА 6 не будет загрузочных экранов"
а в ГТА 7 вы сразу будете в игре! даже за комп садиться не придётся ;)
а если по факту, то нужно смотреть насколько этот "мир" будет проработанным...
Шпилька в сторону старфилд, подкол засчитан.
Нельзя же просто так взять и не пойти по дороге...
Игра года. Любого.
В Dragon's Dogma 2 не будет не чего хорошего.....
Русские сабы будут?
Ещёбы в 2023 году с таким-то унылым графоном делать опенворлд с загрузочными экранами. Тогда бы, в зашкварности, даже Старфилду пришлось бы подвинутся.
зумерка, ползи в будку и не высовывайся. Любой Адекватный человек будет ценить драгон догму не за графику. Притом что во 2 части она значительно лучше 1. Но откуда тебе в силу возраста это знать?
Людям со синдромом утёнка вроде тебя, такие фичи нравятся, можно и графику не менять 😝
Кстати да у японцев что не игра то симулятор загрузок и катсцен с графоманией но всем похрен
Я чувствую что на выходе геймеры в очередной раз получат бочку дегтя вместо меда. Но надежда все ещё остаётся
А сомневаешься ? конечно получат и какую