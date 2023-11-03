В Dragon's Dogma 2 нет заскриптованных событий, но один случай с троллем почти обманул геймдиректора

В 391-м номере журнала Edge Magazine геймдиректор Хидеки Ицуно рассказал о неудачной встрече с пещерным троллем, в результате которой его спутники-пешки погибли в бою. Ицуно просто отвернулся и побежал. "Я просто убегал, потому что мне нечем было заняться. Но он продолжал преследовать меня. Я не знал, как мне выжить", - говорит Ицуно.
В конце концов Ицуно бросился в соседнюю деревню, надеясь потерять тролля в хаосе паникующих жителей. Но жители не запаниковали - вместо этого они, как и герой игры, начали карабкаться по бокам существа и в конце концов одолели его исключительно числом и решимостью.
Это было похоже на заскриптованное событие. Но в Dragon's Dogma 2 нет скриптов. Нет никаких невидимых флагов или триггеров, которые вызывают определенные события. Все, что случилось в тот день, произошло динамически, благодаря тому, как правила и системы игры взаимодействуют друг с другом.
Когда команда разрабатывала 15-минутную демонстрацию Dragon's Dogma 2 для таких мероприятий, как Tokyo Game Show, продюсер Ёсиаки Хирабаяси сказал, что даже этой небольшой демонстрации достаточно, чтобы увидеть хаос игры в реальности.
15 минут - относительно небольшой промежуток времени, но когда мы тестировали этот короткий отрезок, члены команды постоянно подходили ко мне и говорили: "Подойдите и посмотрите, что со мной только что произошло!". Даже в таком небольшом отрезке игры мы продолжаем удивляться происходящему, хотя именно мы изначально проектировали пространство возможностей.
А может все-таки "мне больше ничего другого не оставалось"?
Ясно ж написали - от скуки побежал ))
так там и заняться то нечем больше, кроме как СКРИПТЫ, которых нет, ломать...
А потом люди из деревни дали п@зды ГГ и судили его. Вот это было бы крутой реализацией мира. А так, пфф! Подобное можно творить во многих играх из нулевых
Например? Список игр из нулевых в студию! В которых и правда можно творить подобное в полном смысле этого слова.
Позорище. Люди не играют в свои собственные игры.
клоуны, что с них взять... И еще говорят что это не скрипты, ага.
А как еще по его мнению преследование вписать, если не через сраный скрипт?
Ужас, куда геймдев скатился
Боже, что ты несёшь...
В скайриме так-же можно.
Во многих играх можно, но это не Скайрим вообще и в первой части это сделать нельзя.
Нельзя. В Скайриме NPC в городах действуют намного глупее. Да и спутники Довакина тоже умом не блещут. Если приманить того же дракона в деревню, то сражения между ним и стражей выглядят максимально комично, словно цирковое представление тебе показывают, а не сражаются. Таков Скайрим, к сожалению.
В драгонс догме подобные вещи выглядят более осмысленными, будто бы NPC реально совершают осознанные действия. Это большая разница.
Ни одной другой игры, кроме Драгонс Догмы, ты не найдёшь, чтоб NPC умели имитировать визуально осознанные действия. И чтоб это не выглядело как набор скриптов.
Каджит ничего не крал. Каджит невиновен.
Блин, как это круто. Обожаю, когда игра уже под середину начинает потихоньку утомлять сражениями и ты просто хочешь быренько пробежать мобов, а они тебя душат бесконечно, бесконечно бегут за тобой, бесконечно в спину прилетает. Это, действительно, здорово.
солус не соулс если в спину тебя не убьет крип 1 уровня)
да при чём тут соулс, наиграл 10 часов в elder scrolls online (о покупке коих жалею), меня уже достали мобы, от них невозможно оторваться, если только они за пределы своей территории не выйдут
А зачем тогда играть в игру, в которой нужно сражаться с мобами, если ты с ними не хочешь сражаться? Мол они тебя уже достали... Не проще ли не играть? Найти что-нибудь другое, где нет нужды сражаться с мобами.
Короче, твои претензии звучат нелепо, ибо только ты выбираешь, во что играть. А заходить в игру, чтоб просто пробежать мимо мобов, а потом ныть, мол почему они тебя преследуют? Честное слово, это бессмыслица какая-то.
Да, дааааа, ДАА
верим конечно.
Игра без скриптов...
Мы все удивлены конечно, тупостью этого "дизайнера".
А на чём она работает тогда? клоуны сраные.
Кто-то походу не понимает как работают игровые движки, и по сути всё программирование
В общем, как и первая часть - Dragon Age с "серыми" спутниками