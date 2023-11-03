В Dragon's Dogma 2 нет заскриптованных событий, но один случай с троллем почти обманул геймдиректора

В 391-м номере журнала Edge Magazine геймдиректор Хидеки Ицуно рассказал о неудачной встрече с пещерным троллем, в результате которой его спутники-пешки погибли в бою. Ицуно просто отвернулся и побежал. "Я просто убегал, потому что мне нечем было заняться. Но он продолжал преследовать меня. Я не знал, как мне выжить", - говорит Ицуно.

В конце концов Ицуно бросился в соседнюю деревню, надеясь потерять тролля в хаосе паникующих жителей. Но жители не запаниковали - вместо этого они, как и герой игры, начали карабкаться по бокам существа и в конце концов одолели его исключительно числом и решимостью.

Это было похоже на заскриптованное событие. Но в Dragon's Dogma 2 нет скриптов. Нет никаких невидимых флагов или триггеров, которые вызывают определенные события. Все, что случилось в тот день, произошло динамически, благодаря тому, как правила и системы игры взаимодействуют друг с другом.

Когда команда разрабатывала 15-минутную демонстрацию Dragon's Dogma 2 для таких мероприятий, как Tokyo Game Show, продюсер Ёсиаки Хирабаяси сказал, что даже этой небольшой демонстрации достаточно, чтобы увидеть хаос игры в реальности.

15 минут - относительно небольшой промежуток времени, но когда мы тестировали этот короткий отрезок, члены команды постоянно подходили ко мне и говорили: "Подойдите и посмотрите, что со мной только что произошло!". Даже в таком небольшом отрезке игры мы продолжаем удивляться происходящему, хотя именно мы изначально проектировали пространство возможностей.