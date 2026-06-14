В Dragon's Dogma 2 скоро произойдёт постоянное снижение цены, а микротранзакции будут удалены

Capcom удалит микротранзакции из Dragon's Dogma 2 и введёт постоянное снижение цены, начиная с 25 июня, в преддверии выхода дополнения Dark Arisen и предстоящих крупных обновлений.

Удаление произойдёт 25 июня на всех платформах и будет сопровождаться постоянным снижением цены на цифровые копии. Capcom пока не объявила новую цену, но напомним, что стандартная цена в настоящее время составляет 64,99 евро на ПК и 74,99 евро на PS5 и Xbox Series.

Удаляемые DLC — это недорогой контент, в среднем 1-2 евро, который подвергся резкой критике на старте, поскольку воспринимался как микротранзакции, дающие преимущество за деньги. К ним относятся дополнительные юниты «Сердца дракона» (позволяющие оживлять персонажей), кристаллы разлома и дополнительный Камень перемещения для быстрого телепорта.

Однако со временем многие игроки отметили, что эти предметы легко получить даже просто играя, что делает DLC практически лишними. Это ещё одна причина удалить их и раз и навсегда положить конец спорам, что, похоже, было одобрено сообществом.

Единственный контент, который останется доступным для покупки, — это набор «Кемпинг исследователя» и музыка и звуки Dragon's Dogma, оба продаются за 2,99 евро и включены в новое издание Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, которое включает базовую игру и дополнение, цена которого в настоящее время неизвестна.

Напоминаем, что дополнение выйдет 9 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Базовая игра и новый контент также будут доступны на Nintendo Switch 2 в тот же день.