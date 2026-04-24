В Dragon's Dogma 2 впервые удалось обойти защиту Denuvo при помощи гипервизора

Впервые с момента релиза для игры Dragon's Dogma 2 вышел метод обхода супер защиты Denuvo при помощи гипервизора. Обход защиты сразу же позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

В ноябре 2024г. появилась информация о том, что в сеть был слит ранний, февральский билд без защиты Denuvo. Это при том, что сама игра появилась в продаже в конце марта того же года.

Продолжение популярной ролевой игры от Capcom. В этой части вам доступен более масштабный игровой мир, полный опасностей и приключений.

Действие игры разворачивается сразу в двух обширных королевствах — Вермунде, населённом людьми, и загадочной Баттале, где обитают племена зверолюдей. На просторах Вермунда и Батталы вас ожидает множество персонажей. Каждый из них обладает собственной предысторией, характером и мотивацией. А выходя за пределы городов, герою предстоит столкнуться с

разнообразными чудовищами и монстрами, бродящими по округе. Прежде чем бросаться в бой, стоит хорошенько подумать — оценить силы сторон, особенности ландшафта, возможность обходного манёвра. Ведь порой мудрость и хитрость значат больше, чем сила и отвага.