В файлах Dragon's Dogma 2 обнаружили упоминание DLC и полноценного мультиплеера

Несмотря на ожидания поклонников экшен-RPG Dragon's Dogma 2, поддержка игры от Capcom пока ограничивается патчами, направленными на улучшение оптимизации. Недавно в сети начали активно распространяться слухи об амбициозных планах разработчиков по расширению игры за счёт платных дополнений и бесплатных обновлений. Однако эти планы пока не реализованы. Недавняя находка в файлах игры может свидетельствовать о том, что разработчики всё же готовят новое содержимое, и его релиз может состояться в ближайшем будущем.
После утечки версии игры без антипиратской защиты, датамайнеры принялись за её анализ. Оказалось, что защита Denuvo не только препятствовала пиратству, но и скрывала множество интересных файлов. За несколько дней энтузиастам удалось разархивировать ресурсы Dragon's Dogma 2. Среди обнаруженного содержимого часто упоминаются DLC и даже мультиплеер.
Согласно авторам утечки, в файлах игры также есть упоминания о режимах "Босс Раш" и "Башня Новой Луны". Эти элементы могли быть вырезаны из финальной версии RPG, однако датамайнеры предполагают, что они скорее относятся к будущему контенту. Их выводы основаны на том, что в файлах содержатся только ссылки на эти элементы, а отсутствуют остатки кода или активов, как это обычно бывает с удалённым контентом.
Что касается мультиплеера в Dragon's Dogma 2, информации пока немного. Судя по утечке, он может быть реализован в полноценной форме, позволяя игрокам создавать команды из четырёх человек, заменяя систему пешек.
Если эти находки действительно указывают на планы разработчиков, то поклонники игры могут рассчитывать на значительное расширение её возможностей в будущем. Однако официальных комментариев от Capcom пока не поступало.
Запилите остров 2.0
Только не такое же стрёмное длц как в первой части, с унылым подземельем для фарма
ДЛЦ было намного лучше чем основная игра. Основа для тебя была веселой и увлекательной? По мне унылое недоММОРПГ гЫвно с приминтивными заданиями убей, принеси и так по кругу.
Основная была скучно, но дополнение это просто ппц был, я час там побегал на этом игру закончил
Не. Зачем повторяться? Пусть лучше запилят новый зимний уникальный регион. Остров уже был в первой игре. Для второй можно сделать что-нибудь гораздо масштабнее.
Мне как дали доступ на остров я только там и обитал, прокачался до 200 и максимально оделся под билд, мне было интересно. Второй раз проходил догму по гайду за 24 минуты на платину. За час тебя на острове только знатно насиловали во все дыры, ты даже до конца не прошел, локаций и боссов не видел а говоришь гЫвно.
Хочется, чтобы с новым dlc убрали denuvo....