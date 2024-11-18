В файлах Dragon's Dogma 2 обнаружили упоминание DLC и полноценного мультиплеера

Несмотря на ожидания поклонников экшен-RPG Dragon's Dogma 2, поддержка игры от Capcom пока ограничивается патчами, направленными на улучшение оптимизации. Недавно в сети начали активно распространяться слухи об амбициозных планах разработчиков по расширению игры за счёт платных дополнений и бесплатных обновлений. Однако эти планы пока не реализованы. Недавняя находка в файлах игры может свидетельствовать о том, что разработчики всё же готовят новое содержимое, и его релиз может состояться в ближайшем будущем.

После утечки версии игры без антипиратской защиты, датамайнеры принялись за её анализ. Оказалось, что защита Denuvo не только препятствовала пиратству, но и скрывала множество интересных файлов. За несколько дней энтузиастам удалось разархивировать ресурсы Dragon's Dogma 2. Среди обнаруженного содержимого часто упоминаются DLC и даже мультиплеер.

Согласно авторам утечки, в файлах игры также есть упоминания о режимах "Босс Раш" и "Башня Новой Луны". Эти элементы могли быть вырезаны из финальной версии RPG, однако датамайнеры предполагают, что они скорее относятся к будущему контенту. Их выводы основаны на том, что в файлах содержатся только ссылки на эти элементы, а отсутствуют остатки кода или активов, как это обычно бывает с удалённым контентом.

Что касается мультиплеера в Dragon's Dogma 2, информации пока немного. Судя по утечке, он может быть реализован в полноценной форме, позволяя игрокам создавать команды из четырёх человек, заменяя систему пешек.

Если эти находки действительно указывают на планы разработчиков, то поклонники игры могут рассчитывать на значительное расширение её возможностей в будущем. Однако официальных комментариев от Capcom пока не поступало.