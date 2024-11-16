В сеть утек февральский билд Dragon's Dogma 2 без защиты Denuvo

Assassin's Creed: Mirage стала не единственной сегодняшней игрой, чей билд без защиты Denuvo утек в сеть. Как выяснилось, в сеть также утекла дебаг-сборка Dragon's Dogma 2 версии 1.0.0.1, датированная 27 февраля 2024 года, без Denuvo, с наличием меню отладки в настройках. Релиз Dragon's Dogma 2 состоялся через месяц, 21 марта 2024 года, и до сих пор игра не была взломана. После релиза игру критиковали за плохую производительность, так что утекшая версия наверняка будет работать далеко не идеально.
Dragon’s Dogma 2 — компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная и изданная компанией Capcom. Игрокам предстоит взять на себя роль персонажа по имени «Воскресший», отмеченного драконом, которого нужно победить. По сюжету герой исследует мир, выполняет задания, сражается с монстрами, и при этом оказывается втянутым в геополитический конфликт между двумя королевствами.
Сами разрабы и сливают что бы хоть как то к своим играм внимание привлечь и что бы потом купили игру, известная практика.
Очевидно
сразу 2 игры от разных разрабов? иди мозги купи, быть настолько слабоумным, это же жесть
Чет в магазинах не раздают бесплатно колбасу для привлечения покупателей. Даже шапочку из фольги тебе так просто никто бесплатно не отдаст.
дают пробная дегустация называется, вы видимо не видели как в той же ленте было когда на пробу давали попробовать кусочки колбасы.
Это демо называется, когда вам дают попробовать кусочек игры.
Напихали защиты а продаж нет. Приходиться сливать с расчётом того что кому то игра зайдёт и её захотят купить уже в нормальном состоянии(с патчами) поэтому и сливают сыроватые версии. Неужели до них начинает доходить что если игра норм и у людей есть на это деньги то её и без защиты купят а кто не может или не хочет покупать тот просто не купит а забудет про неё и всё.
Истину глаголишь, я того же мнения.
Уверен? Я на этом сайте даже ссылку на их же новость кинуть не могу, лол, зато админ очень занят защитой своих друзей, когда я втаптываю их рылом прямо в их же дерьмо без единого шанса как-то мне контраргументировать.
Ну асасин крид норм версия
Ох и праздник же у пиратов
Хм... зависит от того, насколько этот билд играбельным будет.
там нет оптимизона
Играл на релизе, думаю будет +- тоже самое, так что играбельно хоть и скучно.
праздник к нам приходит
за день 2 билда
Без патчей неиграбельно
Ну, хз. Если я её хотя бы пройти смогу и она не будет так подвисать и вылетать как Демо, после выхода из тюрьмы. То окей, если не запустится даже или будет вылетать. То и фиг с ней.
Асасин играбельный
Сижу - ржу, сегодня что день утечек? Новый праздник у пиратов?
На зиму подарунки, чтоб нескучно было.)
Ну, а чего нет? Почву так сказать щупают, к Чёрной Пятнице готовятся.
Что-то день утечек. Видимо с какой-то конференции билды. Не удивлюсь если сейчас ещё Сталкер 2 выложат)
а смысл в этом какой? он через 4 дня выходит, и там не будет защиты
люди делятся на 2 типа:
без патчей не играбельно
проходил игру на релизе и ни одного бага
Я бы третий тип добавил: играл на релизе, действительно ловил баги и сталкивался с не очень хорошей, мягко говоря, производительностью, но *издел на форумах, что всё ок.
Не играл, но осуждаю - 4 тип
О-о-о, это нам надо. Всё же хочу попробовать, будет ли вылетать игра. А то у меня Демо то запустилась, но тупо вылетела (и подлагивала сильно), когда я вышел из темницы и немного побродил по лагерю.
Я эту чепуху купил, сама игра так себе, но оптимизация полная параша, даже не знаю как можно после оптимизированных резиков было выпустить такой калл на этом движке
это круто, конечно, но насиловать свой проц этим непропатченным куском кода предрелизным желания ноль.
Что то часто утекать стало совпадение нет не думаю
Они там что угорают чтоле или запарились ждать эмпресс😄
Какой в этом смысл, там столько патчей оптимизации и исправлений вышло. // Артем Мордвинов
Если этот билд без защиты до последний версии подогнать смогут тогда ладно.
Вряд ли смогут подогнать, хотя, хрен его знает.
А в этот раз кто экзом поделился?)
во это точно годная игра, 2 раза прошел, имба, но без проца ниже 5600 и карты ниже 3070 там делать нечего
А на что эта игра похожа, я просто с серией этой не знаком? РПГ чистая, или партией из нескольких персов заправлять надо?
бро ютуб глянь и все, самый сок в ней это боевка, в остальном она средняк, но именно боевка каеф и прям из-за этого можно сразу 8-10 ставить всей игре
Понял. Я думаю, там я её и пройду.))
нельзя проходить такие игры на ютубе, на ютубе можно навелы проходить не больше
Это да. Но у меня нет этой игры братиш..
А ты кто ? Чёт не видно что у тебя куча лицензионных игр.
а он думает что купил rtx 4060 и сразу стал богатым и счастливым сливок общества а остальные теперь для него нищуки))))такая вот бестолочь растет((((()))))
Да, конечно не то, что с Денувой. В 8К 400ФПС только местами, в основном 350-360ФПС по общей темпертуре по палате. С Денувой тут везде под 600ФПС должно быть на максималыче, но вот незадача, нет лицухи чтобы проверить, я ж нищук..
Кстати, неплохая видяйка. Мечта моей жизни. Эх.. Копить на неё до старости буду.
я еще понимаю радость, когда актуальные версии ломают- но пищать от счастья , что слили непропатченный сырой билд- это выглядит максимально убого.
Денуву давно не ломали.. То ли некому, то ли всех купили.. А тут хоть что-то. Даже не качая, всё равно рад за ребят.
Пираты, они ведь как дети - рады любому взлому независимо от версии, технического состояния и прочего. Сначала радуются взлому, а потом ноют, что игра не оптимизирована, полна багов или и вовсе не проходима.
Спасибо не надо.
Поздравляю! Да тока игра слишком порезана в отличии от первой части и онлайна ,а жаль!
1 часть играл, не понравилась. А 2 часть хуже стала, а что именно порезали?
2-я игра с denuvo за день, что уж там не стесняйтесь сливайте остальные))
Ого, халф лайф 2, драгон догма 2, и ас мираж ниплохо. 3 игры и все бесплатно // Руслан Иктисамов
Не качайте асасина и это пишут вирусня новая жосткая в них.
я уже скачал проверил и удалил, полностью рабочий билд, вирусня наверное у тебя в голове ( удалил т.к я уже проходил на релизе )