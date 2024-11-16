ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 312 оценок

В сеть утек февральский билд Dragon's Dogma 2 без защиты Denuvo

2BLaraSex
Новости

Assassin's Creed: Mirage стала не единственной сегодняшней игрой, чей билд без защиты Denuvo утек в сеть. Как выяснилось, в сеть также утекла дебаг-сборка Dragon's Dogma 2 версии 1.0.0.1, датированная 27 февраля 2024 года, без Denuvo, с наличием меню отладки в настройках. Релиз Dragon's Dogma 2 состоялся через месяц, 21 марта 2024 года, и до сих пор игра не была взломана. После релиза игру критиковали за плохую производительность, так что утекшая версия наверняка будет работать далеко не идеально.

Dragon’s Dogma 2 — компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная и изданная компанией Capcom. Игрокам предстоит взять на себя роль персонажа по имени «Воскресший», отмеченного драконом, которого нужно победить. По сюжету герой исследует мир, выполняет задания, сражается с монстрами, и при этом оказывается втянутым в геополитический конфликт между двумя королевствами.

52
75
Комментарии: 75
Ваш комментарий
Brock_Harrison

Сами разрабы и сливают что бы хоть как то к своим играм внимание привлечь и что бы потом купили игру, известная практика.

31
Случайный Игрок

Очевидно

10
Лидер X

сразу 2 игры от разных разрабов? иди мозги купи, быть настолько слабоумным, это же жесть

3
Миханик Шестеренкин

Чет в магазинах не раздают бесплатно колбасу для привлечения покупателей. Даже шапочку из фольги тебе так просто никто бесплатно не отдаст.

-1
Brock_Harrison Миханик Шестеренкин

дают пробная дегустация называется, вы видимо не видели как в той же ленте было когда на пробу давали попробовать кусочки колбасы.

17
Costollom Brock_Harrison
дают пробная дегустация называется, вы видимо не видели как в той же ленте было когда на пробу давали попробовать кусочки колбасы.

Это демо называется, когда вам дают попробовать кусочек игры.

8
AndruhaGruz

Напихали защиты а продаж нет. Приходиться сливать с расчётом того что кому то игра зайдёт и её захотят купить уже в нормальном состоянии(с патчами) поэтому и сливают сыроватые версии. Неужели до них начинает доходить что если игра норм и у людей есть на это деньги то её и без защиты купят а кто не может или не хочет покупать тот просто не купит а забудет про неё и всё.

14
Imnogamer

Истину глаголишь, я того же мнения.

4
AndruhaGruz Imnogamer
4
ckott4

Уверен? Я на этом сайте даже ссылку на их же новость кинуть не могу, лол, зато админ очень занят защитой своих друзей, когда я втаптываю их рылом прямо в их же дерьмо без единого шанса как-то мне контраргументировать.

1
inkomniak

Ну асасин крид норм версия

0
selfreaver

Ох и праздник же у пиратов

10
JKarter

Хм... зависит от того, насколько этот билд играбельным будет.

4
darkevil555 JKarter

там нет оптимизона

2
Lex-one JKarter

Играл на релизе, думаю будет +- тоже самое, так что играбельно хоть и скучно.

1
Саша Борцов

праздник к нам приходит

0
BlessedDayton

за день 2 билда

7
Madiark

Без патчей неиграбельно

5
JKarter

Ну, хз. Если я её хотя бы пройти смогу и она не будет так подвисать и вылетать как Демо, после выхода из тюрьмы. То окей, если не запустится даже или будет вылетать. То и фиг с ней.

1
inkomniak

Асасин играбельный

0
1barac9U7ada7

Сижу - ржу, сегодня что день утечек? Новый праздник у пиратов?

4
Imnogamer

На зиму подарунки, чтоб нескучно было.)

6
JKarter Imnogamer

Ну, а чего нет? Почву так сказать щупают, к Чёрной Пятнице готовятся.

4
BENDJI

Что-то день утечек. Видимо с какой-то конференции билды. Не удивлюсь если сейчас ещё Сталкер 2 выложат)

3
Mystik_86

а смысл в этом какой? он через 4 дня выходит, и там не будет защиты

3
AGS37

люди делятся на 2 типа:

без патчей не играбельно

проходил игру на релизе и ни одного бага

3
B0NE

Я бы третий тип добавил: играл на релизе, действительно ловил баги и сталкивался с не очень хорошей, мягко говоря, производительностью, но *издел на форумах, что всё ок.

0
Sneaky Pete B0NE

Не играл, но осуждаю - 4 тип

0
JKarter

О-о-о, это нам надо. Всё же хочу попробовать, будет ли вылетать игра. А то у меня Демо то запустилась, но тупо вылетела (и подлагивала сильно), когда я вышел из темницы и немного побродил по лагерю.

2
Палыч Роков

Я эту чепуху купил, сама игра так себе, но оптимизация полная параша, даже не знаю как можно после оптимизированных резиков было выпустить такой калл на этом движке

2
GraF68ru

это круто, конечно, но насиловать свой проц этим непропатченным куском кода предрелизным желания ноль.

1
Djoker0146

Что то часто утекать стало совпадение нет не думаю

1
inkomniak

Они там что угорают чтоле или запарились ждать эмпресс😄

1
Пользователь ВКонтакте

Какой в этом смысл, там столько патчей оптимизации и исправлений вышло. // Артем Мордвинов

1
danilukHF

Если этот билд без защиты до последний версии подогнать смогут тогда ладно.

0
JKarter

Вряд ли смогут подогнать, хотя, хрен его знает.

1
Imnogamer

А в этот раз кто экзом поделился?)

0
Лидер X

во это точно годная игра, 2 раза прошел, имба, но без проца ниже 5600 и карты ниже 3070 там делать нечего

0
Imnogamer

А на что эта игра похожа, я просто с серией этой не знаком? РПГ чистая, или партией из нескольких персов заправлять надо?

0
Лидер X Imnogamer

бро ютуб глянь и все, самый сок в ней это боевка, в остальном она средняк, но именно боевка каеф и прям из-за этого можно сразу 8-10 ставить всей игре

0
Imnogamer Лидер X

Понял. Я думаю, там я её и пройду.))

0
Лидер X Imnogamer

нельзя проходить такие игры на ютубе, на ютубе можно навелы проходить не больше

0
Imnogamer Лидер X

Это да. Но у меня нет этой игры братиш..

0
Комментарий удален
kotasha

А ты кто ? Чёт не видно что у тебя куча лицензионных игр.

5
Grognac kotasha

а он думает что купил rtx 4060 и сразу стал богатым и счастливым сливок общества а остальные теперь для него нищуки))))такая вот бестолочь растет((((()))))

2
Imnogamer

Да, конечно не то, что с Денувой. В 8К 400ФПС только местами, в основном 350-360ФПС по общей темпертуре по палате. С Денувой тут везде под 600ФПС должно быть на максималыче, но вот незадача, нет лицухи чтобы проверить, я ж нищук..

0
Комментарий удален
Imnogamer chaospaladin

Кстати, неплохая видяйка. Мечта моей жизни. Эх.. Копить на неё до старости буду.

0
Alex Row

я еще понимаю радость, когда актуальные версии ломают- но пищать от счастья , что слили непропатченный сырой билд- это выглядит максимально убого.

0
Imnogamer

Денуву давно не ломали.. То ли некому, то ли всех купили.. А тут хоть что-то. Даже не качая, всё равно рад за ребят.

0
StarDNikolaevich

Пираты, они ведь как дети - рады любому взлому независимо от версии, технического состояния и прочего. Сначала радуются взлому, а потом ноют, что игра не оптимизирована, полна багов или и вовсе не проходима.

-1
Pravdarub

Спасибо не надо.

0
Bait795

Поздравляю! Да тока игра слишком порезана в отличии от первой части и онлайна ,а жаль!

0
ugf16349

1 часть играл, не понравилась. А 2 часть хуже стала, а что именно порезали?

0
KnDiman

2-я игра с denuvo за день, что уж там не стесняйтесь сливайте остальные))

0
Пользователь ВКонтакте

Ого, халф лайф 2, драгон догма 2, и ас мираж ниплохо. 3 игры и все бесплатно // Руслан Иктисамов

0
hpi

Не качайте асасина и это пишут вирусня новая жосткая в них.

-9
Лидер X

я уже скачал проверил и удалил, полностью рабочий билд, вирусня наверное у тебя в голове ( удалил т.к я уже проходил на релизе )

5