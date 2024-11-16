В сеть утек февральский билд Dragon's Dogma 2 без защиты Denuvo

Assassin's Creed: Mirage стала не единственной сегодняшней игрой, чей билд без защиты Denuvo утек в сеть. Как выяснилось, в сеть также утекла дебаг-сборка Dragon's Dogma 2 версии 1.0.0.1, датированная 27 февраля 2024 года, без Denuvo, с наличием меню отладки в настройках. Релиз Dragon's Dogma 2 состоялся через месяц, 21 марта 2024 года, и до сих пор игра не была взломана. После релиза игру критиковали за плохую производительность, так что утекшая версия наверняка будет работать далеко не идеально.

Dragon’s Dogma 2 — компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная и изданная компанией Capcom. Игрокам предстоит взять на себя роль персонажа по имени «Воскресший», отмеченного драконом, которого нужно победить. По сюжету герой исследует мир, выполняет задания, сражается с монстрами, и при этом оказывается втянутым в геополитический конфликт между двумя королевствами.