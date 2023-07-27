Возможность забираться на больших монстров - главный элемент боевой системы Dragon's Dogma 2 ©

В ролевом экшене Dragon's Dogma 2 от Capcom будет возможность карабкаться на особо крупных монстров, чтобы наносить им серию мощных ударов. Данная механика игрового процесса была раскрыта в рамках демонстрации первого геймплея игры на летней презентации. Сегодня разработчики проекта заявили, что это не просто вспомогательная возможность боевой системы, это один из её основных элементов.

Как поясняет Capcom, в Dragon's Dogma 2 игроки встретят огромное множество самых разных монстров, большинство из которых будут обладать внушительными размерами. Чтобы создать правдоподобную механику сражения с действительно крупными врагами, разработчики решили добавить игрокам возможность забираться на них. Это позволяет сделать бой с разными типами врагов действительно уникальным, а также особенно подчеркивает систему уязвимостей монстров. Когда игроки забираются на крупных врагов, они могут наносить повышенный урон, если бьют по таким уязвимым местам, как глаза, сухожилия на ногах и другим слабым частям тела.

В качестве примера разработчики приводят битву с циклопом. В определенный момент игроки могут начать карабкаться на него, постоянно атакуя ноги. Это заставит большого монстра пошатнуться и упасть. Мгновенно добить его можно будет, если после этого воткнуть длинный меч ему в глазо.

Dragon's Dogma 2 пока не имеет даты выхода. Игра создается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.