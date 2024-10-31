Запуск Dragon Age: The Veilguard в Steam стал крупнейшим в истории Bioware

Релиз Dragon Age: The Veilguard поставил новый рекорд для Bioware. Запуск игры в Steam стал крупнейшим в истории студии. На момент выхода RPG пиковый онлайн составил 60 тыс. человек. Показатели оказались выше, чем у предыдущих частей серии, их переизданий, а также у всей франшизы Mass Effect.
- Dragon Age: The Veilguard — 60 тыс. пользователей;
- Mass Effect: Legendary Edition — 59 тыс. пользователей;
- Dragon Age 2 — 19 тыс. пользователей;
- Mass Effect 2 — 13 тыс. пользователей;
- Dragon Age: Origins Ultimate Edition — 8 тыс. пользователей;
- Dragon Age: Origins — 7 тыс. пользователей;
- Dragon Age: Inquisition (2020) — 4 964 пользователей;
- Mass Effect — 4 183 пользователей;
- Mass Effect: Andromeda (2020) — 3 тыс. пользователей;
- Dragon Age 2 (2020) — 1 тыс. пользователей.
Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Новую RPG от Bioware выложили на торренты через полчаса после релиза.
Пхахахах сравнили со старыми играми, сделай ремейк на первую драгу и увидишь как повесточный мусор, улетит в утиль вместе с глиномесами
В старых играх тоже были глиномесы
Но в старых играх они не так выделялись и там не было пола оно и в старых играх было мрачное фентези с проработанным сюжетом., в отличии о т этого мусора
В первой части можно было не догадываться что оно есть, веллгард же игросодержащий лгбт фем проект
Подожди, но ведь когда 99% имбицилов в разделе комментариев по теме с ДА сравнивают её именно со СТАРЫМИ частями, это нормально, но когда вам клоунам показывают, что ДА никогда не была сверхпопулярна и вообще вам никто не обещал AAAA проект за миллиард долларов, вы сразу брызжите слюной и ехидничаете.
60к только для мелкого проекта хороший результат. Новая РПГ от некогда именитой студии должна собирать пол лям онлайна при нынешней аудитории стима. Даже убогий Старфилд с наличием геймпасса собрал 330к
Там уже 70, а какой будет пик пока не ясно.
Калфилд столько набрал, так как ни кто не знал что он такое гов на самом деле. а про ДА сразу было ясно что за игра.
Так эти 330к побежали туда потому, что Говард рассказывал из всех щелей, что это прорыв в индустрии и вообще можно не ждать ТЕС6, все итак будут играть в это чудо.
Ну и что там нашли эти 330к? Хорошая игра? Как тебе сценарий? Оптимизация хорошая там да? Может активности или сайд квесты интересные и запоминающиеся? Ну и что ты тогда пытаешься доказать со своими 330к, еще и парашу эту в пример привел?
Абсолютно бездарное сравнение, и 60К в стиме это очень мало на самом деле, вот если бы только в стиме тысяч 400-500 было бы, тогда другое дело, а так это даже не смешно) с учётом консолей пик думаю тысяч 300 будет) но это не тот уровень. Как я до этого и писал, ждём потрясающих новостей про успешный запуск, мега продажи и т.д. а спустя месяц начнутся сокращения)
Вот узнать бы, во сколько обошлась разработка.Если хотя бы до 100к онлайн дойдёт, то это где-то 5млн$
Посмотрел скриншоты игроков. Редактор в игре нормальный. Персонажей лепят очень даже симпатичных. Особенно подмечу шикарную детализацию волос.
Вопрос зачем нужно было рекламу редактора строить на одних лишь уродах остаётся открытым.
ПГ у вас спойлер не работает...
Работает
Фото разучился скрывать.
Как говорится: "тема сисек не раскрыта".
Вот зачем нужно было делать таких Транскунари??? Это же кошмар!
а что с другими играми по классу?
Игра на самом деле не плохая, просто нужно игнорировать эти повестки. В киберпанке же игнорировали люди это, я даже не припомню такого хейта к ней за это
По моему её только из-за шрамов в редакторе начали дико булить. Другого я вовсе не слышал
в киберпуке это подходило - там же время такое было что люди уродовали себя, а тут какое обьяснение?
Там ещё у рыжей тётки с веснушками которая прям ярко выраженный кадык. А так не удивлён что отмазы попёрли, щас много людей поиграют и захавают такое.
Люди даже напрочь забыли, что в Киберпанк 2077, после хейта со стороны SJW, разработчики полностью изменили группировку Animals (животные), даже не смотря на то, что автор настолки игру защищал. Сейчас посмотрите на эту банду. Преимущественно белые и качки
Електрики ботов нагнали
Тоже заметил
История Bioware закончилась в 2012 году. Этой конторы нет уже 12 лет.
О чём вы, не пойму.
Ну фиг знает. Меня прям удивило, что в первые 15 минут игры главный герой влупил трактирщице башкой прям в морду. Смачно. Мужик. Вырубил бабу. Прикольная повестка
Могу всех "поздравить" это был переломный момент,если бы игра полностью провалилась,то повестка бы в скором времени исчезла.Но,раз даже настолько обляпанный проект продаётся,её будет только больше.
Рано расстраиваешься сейчас люди попробуют как оно на вкус и понесется)
Эта повестка уже давно в большенстве игр есть. Тот же киберпанк, чет его не хейтили за это, а угорали больше или просто игнорировали
Видимо, фанатам пох, чё жрать.Повестку активно суют во франшизы с уже имеющейся фан базой.Поэтому дерьмо и жрётся хорошо
Не буду говорить за всех. Но в мире чудики проще относятся к радужным животным. Поэтому им проще играть в игры) я хз что вышло я скачаю в выходные, но тем про кого я писал они будут оценивать игру... как игру, а не как наши считать и выискивать неверных )
Какая разница,что они там распробуют,если продажи уже есть?
Кринж
Забавно наблюдать за местным стадом с пг, которые кричали что игра с повесткой и вообще все плохо, но судя по комментариям к прошлой новости все побежали кушать какашки с торрента, только лишь потому что у игры нет денувы и она работает на их нищих 1060 и зеонах/феномах. Лицемерно
Угу, я специально следил за этим цирком хейта и ни в одной новости не отписался по игре =)) И как же сейчас у хейтеров полыхает и даже осознание еще не пришло что игра стала реально хитом уже на старте.
тут всегда так было. верещат на повестку, но каждый раз радуются, если нет денуво.
кто громче орет, тот в первых рядах на торрент бежит качать
Ну на халяву и уксус для них сладкий, а если заплатят так и в туза могут дать 😂
Посмотрим через неделю на оценки от игроков после того как нажрутся лгбтфем повесточного калла
лицемерно как-то)
лично мне если игра не нравится, то я в неё и бесплатно играть не буду
Какие же глупцы анти-повесточники. Из игры не спроста убрали денуво перед релизом игры Dragon Age: The Veilguard. Если игра Dragon Age: The Veilguard провалится в продаже с отсутствием защиты денуво, то защитники денуво и сами денуво скажут, что вот денуво не ухудшала продажи игр, и мол только на пользу присутствия защиты денуво в играх, при отсутствии денуво только ухудшаются продажи игры Dragon Age: The Veilguard. Тогда другие компании посмотрят на успех или провал продажи копий игры Dragon Age: The Veilguard, если успех продажи копий игры Dragon Age: The Veilguard, то меньше будут пихать денуво в игры, если провал продажи копий игры Dragon Age: The Veilguard, больше денуво в игры пихать будут. Сейчас на данный момент, мизерное количество желающих ломать защиту денуво в играх. Кто поставит минус, тот не шарит, что не спроста убрали защиту денуво перед релизом игры Dragon Age: The Veilguard . Оно вам надо чтобы пихали в игры денуво? Мне лично не надо чтобы в игры пихали денуво. Денуво ищет все возможные способы отбелить свою репутацию денуво, что денуво присутствия в играх только на пользу количество продаж копий игры. Сейчас компании смотрят наблюдая на другие крупные релизы игр с отсутствием денуво, если игра проваливается в продаже количества копий игры с отсутствием денуво, то другие компании подумают пихать денуво в свои игры, думая что поможет избежать провала продажи копий игр своих.
Да эта мусорка должна быть под защитой от людей с адекватным мировоззрением и сексуальным влечением и нормальным родом. а никак оно, пускай провалится ао всем фронтам, как провалилась и Андромеда