Запуск Dragon Age: The Veilguard в Steam стал крупнейшим в истории Bioware

Релиз Dragon Age: The Veilguard поставил новый рекорд для Bioware. Запуск игры в Steam стал крупнейшим в истории студии. На момент выхода RPG пиковый онлайн составил 60 тыс. человек. Показатели оказались выше, чем у предыдущих частей серии, их переизданий, а также у всей франшизы Mass Effect.

Dragon Age: The Veilguard — 60 тыс. пользователей; Mass Effect: Legendary Edition — 59 тыс. пользователей; Dragon Age 2 — 19 тыс. пользователей; Mass Effect 2 — 13 тыс. пользователей; Dragon Age: Origins Ultimate Edition — 8 тыс. пользователей; Dragon Age: Origins — 7 тыс. пользователей; Dragon Age: Inquisition (2020) — 4 964 пользователей; Mass Effect — 4 183 пользователей; Mass Effect: Andromeda (2020) — 3 тыс. пользователей; Dragon Age 2 (2020) — 1 тыс. пользователей.

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Новую RPG от Bioware выложили на торренты через полчаса после релиза.