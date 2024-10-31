ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 283 оценки

Запуск Dragon Age: The Veilguard в Steam стал крупнейшим в истории Bioware

Simple Jack

Релиз Dragon Age: The Veilguard поставил новый рекорд для Bioware. Запуск игры в Steam стал крупнейшим в истории студии. На момент выхода RPG пиковый онлайн составил 60 тыс. человек. Показатели оказались выше, чем у предыдущих частей серии, их переизданий, а также у всей франшизы Mass Effect.

  1. Dragon Age: The Veilguard — 60 тыс. пользователей;
  2. Mass Effect: Legendary Edition — 59 тыс. пользователей;
  3. Dragon Age 2 — 19 тыс. пользователей;
  4. Mass Effect 2 — 13 тыс. пользователей;
  5. Dragon Age: Origins Ultimate Edition — 8 тыс. пользователей;
  6. Dragon Age: Origins — 7 тыс. пользователей;
  7. Dragon Age: Inquisition (2020) — 4 964 пользователей;
  8. Mass Effect — 4 183 пользователей;
  9. Mass Effect: Andromeda (2020) — 3 тыс. пользователей;
  10. Dragon Age 2 (2020) — 1 тыс. пользователей.

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Новую RPG от Bioware выложили на торренты через полчаса после релиза.

Источник  
-17
54
Комментарии: 54
Ваш комментарий
Shadow B I G

Пхахахах сравнили со старыми играми, сделай ремейк на первую драгу и увидишь как повесточный мусор, улетит в утиль вместе с глиномесами

17
vald11

В старых играх тоже были глиномесы

5
Shadow B I G vald11

Но в старых играх они не так выделялись и там не было пола оно и в старых играх было мрачное фентези с проработанным сюжетом., в отличии о т этого мусора

-3
Madiark vald11

В первой части можно было не догадываться что оно есть, веллгард же игросодержащий лгбт фем проект

0
Indigo Night

Подожди, но ведь когда 99% имбицилов в разделе комментариев по теме с ДА сравнивают её именно со СТАРЫМИ частями, это нормально, но когда вам клоунам показывают, что ДА никогда не была сверхпопулярна и вообще вам никто не обещал AAAA проект за миллиард долларов, вы сразу брызжите слюной и ехидничаете.

0
caliskan

60к только для мелкого проекта хороший результат. Новая РПГ от некогда именитой студии должна собирать пол лям онлайна при нынешней аудитории стима. Даже убогий Старфилд с наличием геймпасса собрал 330к

4
Serpentrage

Там уже 70, а какой будет пик пока не ясно.

1
Дмитрий Тимчишин

Калфилд столько набрал, так как ни кто не знал что он такое гов на самом деле. а про ДА сразу было ясно что за игра.

3
Indigo Night

Так эти 330к побежали туда потому, что Говард рассказывал из всех щелей, что это прорыв в индустрии и вообще можно не ждать ТЕС6, все итак будут играть в это чудо.
Ну и что там нашли эти 330к? Хорошая игра? Как тебе сценарий? Оптимизация хорошая там да? Может активности или сайд квесты интересные и запоминающиеся? Ну и что ты тогда пытаешься доказать со своими 330к, еще и парашу эту в пример привел?

0
Mystic_Fox

Абсолютно бездарное сравнение, и 60К в стиме это очень мало на самом деле, вот если бы только в стиме тысяч 400-500 было бы, тогда другое дело, а так это даже не смешно) с учётом консолей пик думаю тысяч 300 будет) но это не тот уровень. Как я до этого и писал, ждём потрясающих новостей про успешный запуск, мега продажи и т.д. а спустя месяц начнутся сокращения)

2
Denis Kyokushin

Вот узнать бы, во сколько обошлась разработка.Если хотя бы до 100к онлайн дойдёт, то это где-то 5млн$

0
Рикочико

Посмотрел скриншоты игроков. Редактор в игре нормальный. Персонажей лепят очень даже симпатичных. Особенно подмечу шикарную детализацию волос.

Вопрос зачем нужно было рекламу редактора строить на одних лишь уродах остаётся открытым.

ПГ у вас спойлер не работает...

1
-zotik-
Спойлер

Работает

0
Рикочико -zotik-

Фото разучился скрывать.

0
RattyCarina

Как говорится: "тема сисек не раскрыта".

0
Biocity

Вот зачем нужно было делать таких Транскунари??? Это же кошмар!

1
r23dom

а что с другими играми по классу?

0
TastelessGerman

Игра на самом деле не плохая, просто нужно игнорировать эти повестки. В киберпанке же игнорировали люди это, я даже не припомню такого хейта к ней за это

0
Дмитрий Тимчишин

По моему её только из-за шрамов в редакторе начали дико булить. Другого я вовсе не слышал

0
jax baron

в киберпуке это подходило - там же время такое было что люди уродовали себя, а тут какое обьяснение?

2
-Zion- Дмитрий Тимчишин

Там ещё у рыжей тётки с веснушками которая прям ярко выраженный кадык. А так не удивлён что отмазы попёрли, щас много людей поиграют и захавают такое.

0
PolGhost

Люди даже напрочь забыли, что в Киберпанк 2077, после хейта со стороны SJW, разработчики полностью изменили группировку Animals (животные), даже не смотря на то, что автор настолки игру защищал. Сейчас посмотрите на эту банду. Преимущественно белые и качки

0
Майкл Скотт

Електрики ботов нагнали

0
Shadow B I G

Тоже заметил

0
Ahnx

История Bioware закончилась в 2012 году. Этой конторы нет уже 12 лет.

О чём вы, не пойму.

0
H-DS

Ну фиг знает. Меня прям удивило, что в первые 15 минут игры главный герой влупил трактирщице башкой прям в морду. Смачно. Мужик. Вырубил бабу. Прикольная повестка

0
samosan

Могу всех "поздравить" это был переломный момент,если бы игра полностью провалилась,то повестка бы в скором времени исчезла.Но,раз даже настолько обляпанный проект продаётся,её будет только больше.

-1
6363

Рано расстраиваешься сейчас люди попробуют как оно на вкус и понесется)

-1
TastelessGerman

Эта повестка уже давно в большенстве игр есть. Тот же киберпанк, чет его не хейтили за это, а угорали больше или просто игнорировали

0
Denis Kyokushin

Видимо, фанатам пох, чё жрать.Повестку активно суют во франшизы с уже имеющейся фан базой.Поэтому дерьмо и жрётся хорошо

-1
-zotik- Denis Kyokushin

Не буду говорить за всех. Но в мире чудики проще относятся к радужным животным. Поэтому им проще играть в игры) я хз что вышло я скачаю в выходные, но тем про кого я писал они будут оценивать игру... как игру, а не как наши считать и выискивать неверных )

-1
samosan 6363

Какая разница,что они там распробуют,если продажи уже есть?

0
Twitch Stream Moments

Кринж

-1
chaospaladin

Забавно наблюдать за местным стадом с пг, которые кричали что игра с повесткой и вообще все плохо, но судя по комментариям к прошлой новости все побежали кушать какашки с торрента, только лишь потому что у игры нет денувы и она работает на их нищих 1060 и зеонах/феномах. Лицемерно

-2
Serpentrage

Угу, я специально следил за этим цирком хейта и ни в одной новости не отписался по игре =)) И как же сейчас у хейтеров полыхает и даже осознание еще не пришло что игра стала реально хитом уже на старте.

-1
Александр Назарко

тут всегда так было. верещат на повестку, но каждый раз радуются, если нет денуво.
кто громче орет, тот в первых рядах на торрент бежит качать

6
Shadow B I G Александр Назарко

Ну на халяву и уксус для них сладкий, а если заплатят так и в туза могут дать 😂

0
Madiark

Посмотрим через неделю на оценки от игроков после того как нажрутся лгбтфем повесточного калла

-1
Александр Назарко Shadow B I G

лицемерно как-то)
лично мне если игра не нравится, то я в неё и бесплатно играть не буду

4
ДолойГетероориентация

Какие же глупцы анти-повесточники. Из игры не спроста убрали денуво перед релизом игры Dragon Age: The Veilguard. Если игра Dragon Age: The Veilguard провалится в продаже с отсутствием защиты денуво, то защитники денуво и сами денуво скажут, что вот денуво не ухудшала продажи игр, и мол только на пользу присутствия защиты денуво в играх, при отсутствии денуво только ухудшаются продажи игры Dragon Age: The Veilguard. Тогда другие компании посмотрят на успех или провал продажи копий игры Dragon Age: The Veilguard, если успех продажи копий игры Dragon Age: The Veilguard, то меньше будут пихать денуво в игры, если провал продажи копий игры Dragon Age: The Veilguard, больше денуво в игры пихать будут. Сейчас на данный момент, мизерное количество желающих ломать защиту денуво в играх. Кто поставит минус, тот не шарит, что не спроста убрали защиту денуво перед релизом игры Dragon Age: The Veilguard . Оно вам надо чтобы пихали в игры денуво? Мне лично не надо чтобы в игры пихали денуво. Денуво ищет все возможные способы отбелить свою репутацию денуво, что денуво присутствия в играх только на пользу количество продаж копий игры. Сейчас компании смотрят наблюдая на другие крупные релизы игр с отсутствием денуво, если игра проваливается в продаже количества копий игры с отсутствием денуво, то другие компании подумают пихать денуво в свои игры, думая что поможет избежать провала продажи копий игр своих.

-2
Shadow B I G

Да эта мусорка должна быть под защитой от людей с адекватным мировоззрением и сексуальным влечением и нормальным родом. а никак оно, пускай провалится ао всем фронтам, как провалилась и Андромеда

0