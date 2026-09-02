Dragon's Dogma 2 получила огромный прирост производительности: в Вернворте частота кадров выросла до 120+ FPS

Capcom наконец исправила один из главных недостатков Dragon's Dogma 2 — производительность. На момент выхода в 2024 году экшен-RPG страдала от проблем с частотой кадров на всех платформах, однако выпущенный сегодня патч 3.2 принёс значительные улучшения производительности на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Примечательно, что в официальном описании патча 3.2 улучшения производительности не упоминаются. Тем не менее обновление содержит серьёзные оптимизации на всех платформах, на что также указывают изменившиеся минимальные системные требования версии для ПК.

Новый сравнительный тест от Game Tester демонстрирует существенный прирост производительности. На компьютере с процессором Ryzen 7 7800X3D, видеокартой GeForce RTX 5070 Ti и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 CL30 игра тестировалась в разрешении 1440p с максимальными настройками графики, максимальной трассировкой лучей и NVIDIA DLSS в режиме «Качество» с Preset K.

В Вернворте частота кадров до обновления находилась примерно в диапазоне от 80 до 90 FPS, тогда как после установки патча она выросла до более чем 120 FPS. Вернворт всегда был одной из самых проблемных для производительности областей Dragon's Dogma 2 из-за огромного количества NPC, создававших высокую нагрузку на процессор.

Dragon's Dogma 2 теперь, судя по всему, находится во вполне играбельном состоянии и на Steam Deck. Как показал тест NotAGameAddict, при разрешении 720p и использовании AMD FSR 3 в режиме «Производительность» игра достигает 30 FPS и выше даже в Вернворте. Результат особенно примечателен с учётом производительности Dragon's Dogma 2 на портативном устройстве в предыдущих версиях.

Сообщения других пользователей на сабреддите игры также подтверждают, что улучшения производительности распространяются на версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Учитывая скорый выход Dragon's Dogma 2 на Nintendo Switch 2, общая оптимизация в некоторой степени была ожидаема. Тем не менее теперь обе игры на RE Engine, столкнувшиеся с серьёзными проблемами производительности, — Dragon's Dogma 2 и Monster Hunter Wilds — получили исправления.

Помимо повышения производительности на всех платформах, последний патч Dragon's Dogma 2 также внёс множество изменений в игровой процесс. Одним из наиболее значительных стало увеличение количества назначаемых оружейных навыков с четырёх до шести. Особенно заметно это должно сказаться на призвании «Воитель», свобода настройки которого ранее серьёзно ограничивалась небольшим количеством доступных ячеек навыков.

С учётом всех этих изменений, а также кооперативного мода DD2gether, обновление вышло незадолго до появления дополнения Dragon's Dogma 2: Dark Arisen. Его релиз состоится 9 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.