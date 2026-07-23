Аниме-RPG DragonSword: Awakening получила зелёный свет на релиз после судебной победы Hound13 над Webzen

Аниме-RPG с открытым миром DragonSword: Awakening сможет выйти на ПК после того, как суд отклонил требования компании Webzen, пытавшейся добиться запрета на релиз игры. Разработчик Hound13 сообщил, что Сеульский центральный окружной суд отказался удовлетворить ходатайство издателя, сняв юридические препятствия перед запуском проекта.

DragonSword: Awakening представляет собой переработанную версию DragonSword — условно-бесплатной игры, которая вышла в Южной Корее в январе 2026 года. Изначально проект распространялся при участии Webzen, однако спустя примерно месяц после релиза между издателем и разработчиком возник конфликт из-за условий сотрудничества.

Hound13 заявила о расторжении издательского соглашения, объяснив это тем, что Webzen не выполнила обязательства по выплате минимальной гарантированной суммы, предусмотренной контрактом. После этого студия решила переработать игру в полноценную RPG без гача-механик и выпустить её самостоятельно в Steam.

Webzen, в свою очередь, не согласилась с таким решением и утверждала, что расторжение договора было односторонним и юридически недействительным. Компания обратилась в суд, пытаясь добиться запрета на выпуск DragonSword: Awakening до окончания разбирательства.

Однако суд не поддержал позицию издателя. Согласно данным о решении, требования Webzen были отклонены, поскольку суд признал расторжение договора со стороны Hound13 законным. В качестве одной из причин было указано невыполнение издателем контрактных обязательств, включая отказ от выплаты гарантированной суммы.

Кроме того, суд не нашёл достаточных доказательств в отдельных претензиях Webzen, связанных с предполагаемым использованием Hound13 переведённых материалов без разрешения. Также было отмечено, что выпуск DragonSword: Awakening не приведёт к непоправимому ущербу для издателя, как утверждалось ранее.

Генеральный директор Hound13 Пак Чун-Сик поблагодарил всех, кто поддерживал команду во время судебного процесса, и заявил, что студия намерена продолжить развитие собственной игровой вселенной. Теперь DragonSword: Awakening ожидает финальную проверку Valve перед выходом в Steam.