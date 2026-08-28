Авторы DragonSword Awakening раскрыли детали обновления 1.0.11 с механикой идеального уклонения и правками баланса

Студия Hound13 раскрыла подробности готовящегося патча 1.0.11 для своего ролевого экшена DragonSword : Awakening, релиз которого запланирован на 3 сентября 2026 года. Менеджер проекта Ким Дон Хун в специальном видеоролике подробно разобрал ключевые изменения боевой системы, мультиплеера и баланса персонажей, призванные устранить накопившиеся за 2 месяца с момента релиза проблемы.

Главным нововведением станет появление механики идеального уклонения Just Dodge, призванной вернуть актуальность героям ближнего боя. До сих пор контактные персонажи подвергались огромным рискам без ощутимой выгоды, из-за чего игроки предпочитали безопасный отстрел врагов на дистанции. Теперь своевременный уворот прямо перед вражеским ударом восстанавливает выносливость и очки ярости для активных навыков, дает кратковременную неуязвимость, а также накладывает 3-секундный эффект со 100% шансом нанесения критического урона.

Разработчики также устранили серьезную проблему командного переключения героев в разгаре битвы. Ранее остающийся на арене персонаж слишком быстро терял суперброню под натиском мобов, из-за чего его серия атак прерывалась, а повторный выход на поле боя оборачивался получением критического урона. В версии 1.0.11 остающийся после смены боец получит полную защиту суперброни на 1 секунду для гарантированного и безопасного завершения начатого приема.

Серьезной переработке подверглась и система захвата целей, долгое время вызывавшая нарекания в сражениях с группами противников. Авторы убрали непредсказуемое переключение фокуса после гибели монстра, ограничив автоматический выбор следующей жертвы только направлением взгляда камеры. Повторное нажатие клавиши фиксации в неподвижном положении теперь корректно сбрасывает захват, а для ручной смены цели добавлена отдельная команда управления.

Балансные правки затронут сразу 6 играбельных героев. Персонаж Tarte сохранит действие электрической способности Lightning Shock даже при переключении на другого члена отряда, а само умение будет дольше накладывать статус шока при коротком нажатии. Лучнице Aria снизили требование для взрывной стрелы с 5 до 3 удара в базовой серии, что ускорит накопление сигнального умения. Для Roxy усилили эффект кровотечения и подняли урон навыка Kick Storm при использовании уникальной кармы, а персонажу Lute добавили гарантированное оглушение врагов при открытии мастер-навыка Dropkick. Кроме того, героине Astria сгладили анимацию рывка и добавили свободный выбор траектории во время уклонения, а воину Kalsion исправили механику огненной волны, которая продолжит прошивать слабых гоблинов, но начнет взрываться при попадании в плотных орков и боссов.

Мультиплеерный сегмент получит функцию быстрого перезапуска подземелий охоты. После успешной зачистки или полного уничтожения группы лидер лобби сможет моментально запустить повторную попытку тем же составом и на прежней сложности без утомительного сбора комнаты. Вместе с этим разработчики убрали ограничение радиуса поиска комнат ожидания и улучшили сетевой код для строгого совпадения версий клиентов у всех участников сессии.

В список удобств вошел запрет снарядам лететь в уже погибших чудовищ, а также исправление механики прыжков на краю уступов. Ранее при приближении к обрыву персонажи моментально срывались вниз, что превращало платформенные участки и мини-игру с сурком в раздражающее испытание. Теперь в игре появится механика безопасного прыжка в начальной фазе падения. Дополнительно авторы настроили синхронизацию заработанных в офлайне достижений при подключении к сети и добавили отображение прогресса заданий героев в меню поручений.

В финале обращения Ким Дон Хун подчеркнул, что студия уже сосредоточилась на подготовке следующего крупного контентного апдейта. В скором времени ростер игры пополнит новая героиня Ryza, в журнале появится персональная сюжетная цепочка Othello, а для любителей хардкора откроется режим повышенной сложности Hunt Hell Mode.