Авторы DragonSword : Awakening выпустили патч 1.0.9 с увеличением наград за подземелья и улучшением мультиплеера

Студия Hound13 выпустила обновление 1.0.9 для ролевого экшена DragonSword : Awakening, который вышел 23 июля 2026 года на ПК и успел разойтись тиражом свыше 300000 копий. Разработчики сфокусировались на масштабной корректировке баланса ресурсов, исправлении сетевого кода и многочисленных ошибок в сюжетных заданиях.

Главным нововведением патча стало существенное увеличение наград за прохождение всех типов подземелий, рейдов и охотничьих поручений. Авторы также повысили объем добычи при сборе кристаллов и кулинарных ингредиентов в открытом мире, а процесс получения лута в подземельях сделали мгновенным, убрав необходимость взаимодействовать с финальным сундуком.

Экономические правки вызвали споры среди сообщества в Steam. Часть игроков осталась довольна сокращением рутинного гринда, доставшегося проекту в наследство от мобильных корней. Другие пользователи раскритиковали разработчиков за чрезмерное упрощение прокачки и удаление анимаций открытия наградных сундуков, заявив о потере ощущения ценности прогресса.

Помимо баланса ресурсов, обновление увеличило количество доступных слотов для настройки отрядов в меню с 5 до 7 и установило фиксированный таймер возрождения мировых боссов на отметке в 2 часа после их уничтожения. Разработчики также оптимизировали поиск мультиплеерного лобби, исправили долгие загрузки при входе в кооператив и починили работу эффектов комплектов брони при совместной игре.

Релиз патча 1.0.9 не обошелся без новых технических проблем. Игроки столкнулись с ошибкой в подземельях особенностей, где полностью перестали выпадать камни развития, жалуются на сбои таймера возрождения боссов в открытом мире и невозможность забрать награду за победу над боссом Бардуком на уровне сложности Кошмар.

При этом авторы пока оставили без внимания давние просьбы сообщества о добавлении базовой кнопки паузы для одиночного режима, ручной доработке сгенерированных искусственным интеллектом текстовых переводов и внедрении полноценной английской или японской озвучки вместо исключительно корейского дубляжа.