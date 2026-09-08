Авторы DragonSword : Awakening запустили сбор средств на плюшевого маскота и столкнулись с критикой игроков в Steam

Студия Hound13 объявила о старте краудфандинговой кампании по выпуску плюшевой версии игрового спутника для ролевого экшена DragonSword : Awakening. Совместно с платформой Makeship разработчики открыли сбор предварительных заказов на мягкую игрушку Brave Baby Dragon, пообещав отправить дракончика в производство только при достижении необходимого минимума заявок.

По правилам площадки пользователям предлагается внести начальный залог в размере 2 долларов, тогда как оставшиеся 27.99 долларов вместе со стоимостью доставки и налогами спишутся только в случае успешного завершения сбора через 9 дней. На момент запуска кампания привлекла 39 участников, достигнув лишь 19% от намеченной планки, а предполагаемая отправка готовой продукции покупателям запланирована в срок от 1 до 4 месяцев.

Инициатива южнокорейских разработчиков вызвала неоднозначную реакцию в сообществе Steam. Пользователи в комментариях к официальному анонсу выразили недоумение тем фактом, что авторы переключились на продажу физических сувениров спустя всего 1.5 месяца после релиза проекта, состоявшегося 23 июля 2026 года, тогда как сама игра до сих пор не получила обещанных контентных расширений.

В обсуждениях разгорелись жаркие споры о приоритетах студии. Часть аудитории указала на странность продвижения фамильяра, которого даже нет в базовой версии игры, на фоне затишья по части сюжетных обновлений. Защитники проекта возразили, что мерчем занимается сторонняя компания Makeship, а сама игра рассчитана на одиночное прохождение с кооперативом и не обязана работать по модели бесконечного онлайн-сервиса. Скептики парировали тем, что небольшой независимой команде без крупного издателя все равно приходится тратить ресурсы на координацию подобных акций вместо оперативного исправления насущных проблем игры.