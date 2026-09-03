Для DragonSword: Awakening вышло крупное обновление 1.0.11 с механикой уклонения и переработкой управления

Студия Hound13 Inc. выпустила обновление 1.0.11 для своего ролевого экшена в открытом мире DragonSword : Awakening, релиз которого состоялся 23 июля 2026 года на PC. Проект на движке Unreal Engine 5 предлагает динамичные сражения со сменой 19 персонажей и комбинированием статусных эффектов. На момент выхода патча игра удерживает свыше 87 процентов положительных отзывов в Steam на основе более 10 100 рецензий. Свежий апдейт принес правки баланса, изменения кооператива и новые боевые механики, часть из которых сразу спровоцировала споры в фанатском сообществе.

Главным нововведением стала система идеального уклонения Just Dodge. Если игрок уходит от вражеского выпада в самый последний момент, персонаж получает 1 секунду абсолютной неуязвимости, 3 секунды гарантированных критических атак, 10 процентов заполнения шкалы ярости для активных навыков и возврат 50 процентов затраченной на рывок выносливости. Добавление честных кадров неуязвимости обрадовало многих пользователей, однако более консервативные игроки уже раскритиковали решение разработчиков за излишнее оказуаливание боевой системы и снижение общей сложности сражений.

Комплексной переработке подверглась система захвата целей. Разработчики изменили схему управления на геймпадах и связке клавиатуры с мышью, перенесли переключение врагов на правый стик и отдельные кнопки, а также улучшили алгоритмы удержания фокуса на боссах и элитных монстрах, чтобы прицел не срывался на большой дистанции. Несмотря на заявленную оптимизацию поведения камеры, первые отзывы после патча оказались неоднозначными: владельцы геймпадов начали жаловаться на медлительность разворота обзора при резких движениях противников и неудобный прицел у персонажей дальнего боя.

Студия также уделила внимание балансу командных приемов. Персонажу, который остается на арене во время командного переключения, предоставили 1 секунду несбиваемой суперброни, что исключает срыв длительных комбинаций. Точечные правки баланса затронули сразу 7 бойцов: Люту добавили эффект оглушения ко всем ударам в падении, Арии ускорили завершающие удары в базовой цепочке и позволили мгновенно бросать бомбу при смене героя, а навыки Тарт, Рокси, Астрии, Калсиона и Даны скорректировали по части урона и механики применения способностей.

В кооперативном режиме появилась функция быстрого перезапуска рейдов и охоты без выхода в меню, доступная лидеру группы как после успешной зачистки, так и после гибели всего отряда. Поиск многопользовательских лобби оптимизировали по минимальному времени отклика соединения, убрав лишние настройки дальности. Дополнительно авторы исправили выпадение достижений Steam при игре без подключения к сети, внедрили возможность отключения размытия камеры при ускорении на питомцах и добавили демонстрацию боевых стилей каждого спутника в справочнике.

Несмотря на активную пострелизную поддержку и базовый ценник в 1590 рублей, вокруг проекта продолжают разгораться споры из-за жесткой внутренней экономики и 20 платных наборов косметики. Игроки выражают недовольство затянутой прокачкой экипировки, требующей от 10 до 20 часов фарма ресурсов ради одного артефакта, а также рутинным сбором лечебных ингредиентов в открытом мире. На фоне вышедшего патча аудитория продолжает требовать от разработчиков внедрения паузы в одиночном режиме, совместного прохождения кампании и добавления японского или английского дубляжа взамен единственной доступной корейской озвучки.