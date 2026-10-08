Hound13 представила обновление 1.1 для экшена DragonSword: Awakening с новым героем и переработкой баланса

Студия Hound13 опубликовала обзорное видео грядущего обновления 1.1 для ролевого экшена DragonSword: Awakening. Релиз масштабного патча на платформе Steam запланирован на 15 октября 2026 года. Руководитель проекта Ким Дон Хун подробно разобрал ключевые изменения, включая расширение списка бойцов, масштабную ревизию боевой механики и балансные правки, которые уже вызвали споры среди игроков. Весь новый контент, за исключением косметических наборов, достанется владельцам игры бесплатно.

Главным нововведением станет появление 20 игрового персонажа по имени Райза. Согласно предыстории мира, воительница входит в легендарную шестерку спасителей континента от древнего дракона Аругала и специализируется на молниеносных колющих выпадах копьем, электрическом уроне, шоковых эффектах и подбрасывании противников в воздух. Для открытия Райзы не придется тратить реальные деньги или полагаться на случайность. Героиня выдается в награду за прохождение 53 сюжетного задания приключений, а игрокам, которые уже закрыли эту миссию, персонаж автоматически поступит в коллекцию сразу после выхода обновления.

Вместе с новым героем разработчики полностью переработали ключевые боевые формулы. До сих пор шанс критического попадания рассчитывался через относительное сравнение с характеристиками врагов, из-за чего критический урон мог не срабатывать даже при показателях шанса выше 100%. В обновленной версии расчет станет абсолютно линейным и прозрачным. Кроме того, создатели экшена решили ослабить параметр игнорирования защиты, который вытеснил практически все альтернативные сборки снаряжения. Авторы изменили формулу снижения урона и добавили усиления против определенных негативных эффектов, чтобы сбалансировать второстепенные характеристики экипировки.

Студия также скорректировала боевые характеристики подопечных. Для многих навыков снизили требования к накоплению ярости, а героиня Кастелла получила увеличенный прирост энергии с базовых атак и возможность применять подбрасывающий удар по оглушенным целям. При этом команда не ограничилась исключительно усилениями.

Мы также скорректируем баланс некоторых героев, чья эффективность оказалась чрезмерно высокой.

- Ким Дон Хун, руководитель проекта Hound13

Анонс грядущих нерфов уже вызвал дискуссии в фанатском сообществе, где часть аудитории раскритиковала попытки ослаблять популярные связки в одиночной игре без соревновательного мультиплеера. Тем временем разработчики продолжают развивать высокоуровневые испытания в режиме охоты на боссов. Из-за того, что игроки справились со сложностью Кошмар быстрее ожидаемого, для каждого босса добавят экстремальную сложность Ад, а также систему оценки за идеальные уклонения, пробитие брони и скорость зачистки.

Для тестирования боевых комбинаций и замеров урона в секунду на неуязвимых чучелах появится отдельная тренировочная база. Обновление также увеличит количество ячеек быстрого доступа для расходуемой еды с 2 до 3 слотов, добавит новые виды отметок на глобальной карте и позволит отключать анимацию при смене бойцов по сигналу. Платным элементом версии 1.1 останутся исключительно костюмы менестреля и королевской гвардии для Отелло, Рейны и Эйлин, которые поступят в продажу со стартовой скидкой 20%.