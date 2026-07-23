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DragonSword: Awakening 23.07.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
6 28 оценок

На PC состоялся релиз DragonSword: Awakening - без защиты и микротранзакций

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз ролевой игры DragonSword: Awakening на персональных компьютерах. Игра вышла без защиты и уже появилась в сети.

Изначально DragonSword: Awakening задумывалась как многопользовательский онлайн-проект, но за годы производства концепция изменилась, и теперь это одиночная ролевая игра с поддержкой кооперативного прохождения, что позволяет наслаждаться историей как в соло, так и с друзьями. DragonSword: Awakening обещает стать одной из главных RPG лета благодаря своей аниме-эстетике, глубокому сюжету и открытому миру.

Аниме-RPG DragonSword: Awakening получила зелёный свет на релиз после судебной победы Hound13 над Webzen

В игре отсутствуют микротранзакции. Авторы также сообщили, что планируют выпускать бесплатные обновления после релиза, чтобы поддерживать игру и радовать сообщество новым контентом без дополнительных денежных затрат.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Egik81

Сегодня нет, а завтра кто знает. Много примеров как игра, которая не обладала этим в последствии получала это. И это её и губило. Например, Payday 2.

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Пользователь ВКонтакте

Immortals Fenyx Rising похожа // Александр Воронин

Цин_Ско

пока нормуль, русский язык есть, в регионе ру доступна.