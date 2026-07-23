На PC состоялся релиз DragonSword: Awakening - без защиты и микротранзакций

Сегодня состоялся релиз ролевой игры DragonSword: Awakening на персональных компьютерах. Игра вышла без защиты и уже появилась в сети.

Изначально DragonSword: Awakening задумывалась как многопользовательский онлайн-проект, но за годы производства концепция изменилась, и теперь это одиночная ролевая игра с поддержкой кооперативного прохождения, что позволяет наслаждаться историей как в соло, так и с друзьями. DragonSword: Awakening обещает стать одной из главных RPG лета благодаря своей аниме-эстетике, глубокому сюжету и открытому миру.

В игре отсутствуют микротранзакции. Авторы также сообщили, что планируют выпускать бесплатные обновления после релиза, чтобы поддерживать игру и радовать сообщество новым контентом без дополнительных денежных затрат.