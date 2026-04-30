Опубликован геймплейный трейлер анимешного ролевого экшена DragonSword: Awakening

Студия Hound13 показала свежие кадры игрового процесса грядущего ролевого экшена в открытом мире DragonSword: Awakening. Релиз проекта для ПК в магазине Steam запланирован на июль 2026 года. Данная игра будет распространяться по платной модели. Ранее разработчики публиковали только кинематографичные ролики, но теперь представили 1 полноценное геймплейное видео.

Сюжет проекта вращается вокруг юноши по имени Лют. Герой путешествует в королевство Орбис и случайно становится частью отряда наемников. Теперь ему предстоит спасти мирный континент от надвигающейся угрозы и стать великим героем. Разработчики отмечают, что Лют является универсальным бойцом. Он сражается мечом при помощи приемов своего дедушки, а также умеет лечить союзников силой богини. В бою этот персонаж активно использует эффекты оглушения и сбивания врагов с ног.

В свежем трейлере можно детально рассмотреть исследование обширных локаций верхом на ездовом животном, которое также способно летать. Боевая система включает в себя сложные комбинации из различных навыков, уклонения и механику разрушения шкалы выносливости противника. Визуально проект выполнен в стилистике аниме.

По причине юридических разногласий с прошлым издателем создание проекта сопровождалось трудностями, однако студия Hound13 продолжает активную разработку и намерена выпустить игру вовремя. Новый проект уже привлек большое внимание аудитории. Пользователи добавили игру в списки желаемого более 70 000 раз.