Открылась страница ролевого экшена DragonSword : Awakening в магазине Steam

Разработчики из студии Hound13 объявили об открытии официальной страницы своей новой игры под названием DragonSword : Awakening в цифровом магазине Steam. Релиз проекта запланирован на июль 2026 года. Создатели также сообщили, что в июне выйдет демоверсия игры в рамках специального фестиваля Steam Next Fest.

Игра представляет собой ролевой экшен в стиле аниме, созданный на графическом движке Unreal Engine 5. События разворачиваются на территории фэнтезийного континента Орбис, который является 1 большим королевством, построенным людьми. Главным героем выступает юноша по имени Лют. Вместе с наемником Джонни и эльфийкой Кастеллой ему предстоит спасти мир от могущественного дракона. Этот противник пробудился спустя 60 лет после своего прошлого нападения. В те времена континент спасли 6 легендарных героев, чье наследие предстоит изучить игрокам во время прохождения.

Пользователям предстоит исследовать огромный открытый мир, путешествовать по лугам, подземельям и морям. В приключениях помогут собираемые компаньоны, которых называют фамильярами. Геймплей предлагает систему приготовления различной пищи из найденных ингредиентов и выполнение заданий местных жителей для максимального погружения в жизнь мира.

Боевая система проекта строится на командном взаимодействии. Игрокам будут доступны 19 уникальных героев, каждый из которых обладает собственными способностями и накладывает особые статусные эффекты на врагов. Комбинирование этих эффектов и своевременное переключение персонажей позволит создавать длинные серии непрерывных атак.

Для запуска игры на минимальных настройках графики потребуется компьютер с процессором Intel Core i5 9400F, видеокартой NVIDIA Geforce GTX 1660, 8 гигабайтами оперативной памяти и 60 гигабайтами свободного места на жестком диске. В рекомендованных системных требованиях указаны процессор Intel Core i7 9700F, видеокарта NVIDIA Geforce RTX 3060 и 16 гигабайт оперативной памяти.

На данный момент создателями заявлена поддержка 4 языков, в число которых входят английский, японский, корейский и китайский. Поддержка русского языка в проекте пока не планируется.