Праздничное обращение разработчиков DragonSword Awakening спровоцировало культурный скандал в сообществе Steam

Южнокорейская студия Hound13 опубликовала в сервисе Steam праздничное обращение к игрокам в честь корейского фестиваля урожая Чусок. Представитель команды разработчиков под ником HOOON сообщил аудитории о 4-дневном перерыве в работе 24 и 25 сентября 2026 года, а также в последующие выходные дни. Коллектив отправился к семьям после напряженной пострелизной поддержки ролевого экшена DragonSword : Awakening.

В опубликованном послании представитель студии поделился традиционным корейским благопожеланием и выразил признательность сообществу за проявленный интерес к проекту.

Пусть каждый день будет столь же полным и изобильным, как сам праздник Чусок - ни больше ни меньше. - HOOON, представитель команды разработчиков DragonSword : Awakening

Обычное сезонное поздравление неожиданно вызвало острую реакцию и масштабный конфликт в центре сообщества Steam. Китайские пользователи раскритиковали разработчиков за формулировку о празднике с глубокими корнями в корейских традициях. Игроки из Китая обвинили создателей проекта в культурном присвоении Праздника середины осени и оставили десятки негативных комментариев с призывами обрушить пользовательский рейтинг игры.

Вскоре дискуссия переросла в открытое противостояние между корейскими и китайскими участниками обсуждения. Игроки из Южной Кореи встали на защиту студии и призвали критиков прекратить исторические претензии на игровой площадке. К спорам подключились и другие комментаторы, которые принялись сравнивать графики государственных праздников и условия труда в разных странах Азии.

На фоне межнационального конфликта часть аудитории обратила внимание на проблемы с развитием самого проекта. Пользователи выразили недовольство задержками контентных обновлений и отсутствием новостей о введении ранее показанной героини по имени Ryza, тизер которой студия опубликовала 17 сентября 2026 года. Одновременно с этим многие зарубежные фанаты похвалили разработчиков за отказ от агрессивных систем монетизации и механик gacha в пользу платной сюжетной модели.

Команда Hound13 вернется к активной работе сразу после завершения праздничных дней. Авторы пообещали уже на следующей неделе представить анонс специальной прямой трансляции, посвященной крупному октябрьскому обновлению с новыми материалами для DragonSword : Awakening.

Релиз ролевого экшена DragonSword : Awakening на движке Unreal Engine 5 состоялся 23 июля 2026 года на PC. На момент публикации игра имеет свыше 10 750 отзывов в Steam с общим рейтингом Очень положительные, а пиковый онлайн на старте составлял более 23 030 человек.