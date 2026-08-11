Разработчики DragonSword : Awakening отчитались о 300 тыс проданных копий и 1 млн вишлистов в Steam

Южнокорейская студия Hound13 Inc. подвела важную веху в истории своего аниме экшена DragonSword : Awakening. Спустя неполные 3 недели с момента релиза, который состоялся 23 июля 2026 года, игра достигла отметки в 1 млн добавлений в список желаемого в Steam, а суммарные продажи проекта превысили 300 тыс копий.

Успех проекта привлекает внимание геймеров истории разработки. Изначально DragonSword : Awakening создавалась как условно-бесплатная сервисная гача-игра в стиле Genshin Impact, но из-за конфликта с издателем разработчики пересобрали проект в полноценную ролевую игру с разовой покупкой. В российском регионе Steam проект продается за 1590 рублей без внутриигровых выбиваний персонажей через рулетку, что вызвало активный отклик у аудитории, уставшей от монетизации такого типа.

В своем официальном обращении от 11 августа 2026 года авторы выразили глубокую признательность фанатам за поддержку и обратную связь. Как отметила команда разработки DragonSword : Awakening, каждая цифра в отчете отражает интерес и доверие пользователей, и авторы не забудут эту благодарность, продолжая делать все возможное, чтобы дальнейшее путешествие приносило еще больше радости и комфорта.

Впрочем, в обсуждениях хватает и конструктивной критики, подсвечивающей наследие мобильного прошлого игры. Игроки жалуются на рутинную прокачку и сильную усталость от меню, ведь развивать 19 персонажей, их оружие и руны приходится вручную по одному клику, из-за чего фанаты просят добавить функцию массового улучшения. Также геймеры указывают на проблемы с захватом цели во время динамичных боев, слишком живучих врагов на поздних этапах игры и просят дать возможность зарабатывать хотя бы часть скинов через геймплей, а не только покупать их в виде DLC.