Разработчики DragonSword: Awakening показали командные сражения в свежем трейлере

Студия Hound13 представила новый видеоролик грядущего ролевого экшена DragonSword: Awakening. На официальном канале игры, появилось видео с демонстрацией боевой системы. Главной темой ролика стали совместные комбинации атак 3 персонажей, среди которых Лют, Кастелла и Ария. Эти герои состоят в отряде наемников Джонни и известны своим проблемным характером.

В описании к видео авторы отмечают, что красочные герои кажутся неспособными работать сообща в обычной жизни. Однако в пылу сражения они доверяют друг другу и прикрывают спины товарищей. Боевая система позволяет компенсировать слабости одних персонажей силой других, создавая непрерывные цепочки ударов для победы над врагами. Игроки смогут управлять сразу 3 бойцами, переключаясь между ними прямо во время использования навыков.

Официальный релиз DragonSword: Awakening запланирован на июль 2026 года для ПК в цифровом магазине Steam. Разработчики уже открыли возможность добавить проект в список желаемого. Пользователи в комментариях обратили внимание на достаточно долгое время восстановления навыка смены персонажа. Также некоторые игроки выразили надежду на появление режима без подключения к сети и поддержку пользовательских модификаций, хотя создатели пока не подтверждали наличие этих функций для своего проекта.