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DragonSword: Awakening 23.07.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
5.5 22 оценки

Разработчики ролевой игры DragonSword Awakening назвали дату релиза на ПК и представили план обновлений

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Южнокорейская студия Hound13 провела трансляцию, на которой объявила официальную дату выхода приключенческого ролевого экшена DragonSword Awakening на ПК. Релиз игры состоится 23 июля 2026 года в сервисе Steam, при этом проект полностью откажется от изначальной условно-бесплатной модели в пользу классического платного формата.

На трансляции разработчики подтвердили, что стандартное издание DragonSword Awakening будет стоить 29.99 доллара. Для покупки также предложат расширенное издание Deluxe Edition за 49.99 доллара, в состав которого войдут сама игра, цифровой артбук на 80 страниц, оригинальный саундтрек и эксклюзивный спутник Brave Baby Dragon. Из-за технических ограничений платформы предварительные заказы открывать не планируют, поэтому игрокам предлагают добавлять проект в список желаемого. В качестве бонуса для ранних покупателей авторы сделают дополнение с питомцем Abyssal Direwolf полностью бесплатным в период с 23 июля по 31 августа 2026 года, после чего этот спутник станет платным.

Прохождение основной сюжетной кампании займет от 10 до 15 часов. С учетом выполнения дополнительных квестов, личных поручений персонажей и исследования открытого мира общее время игры составит около 30 часов. Разработчики подчеркнули, что сюжетная линия о наемниках получит полноценный финал в базовой версии, а дальнейшие истории королевства будут развиваться в последующих контентных обновлениях.

Создатели представили дорожную карту обновлений на вторую половину 2026 года. До конца года планируется бесплатно добавить 4 новых персонажа. В качестве стартового нового героя выступит воительница Ryza, атакующая электричеством и использующая копье для быстрого перемещения по полю боя. Вслед за ней появятся мечник Jerome с огромным двуручным мечом, специализирующаяся на оглушении воительница Veronica, сражающаяся врукопашную и использующая огнестрельное оружие, а также тяжелый танк Logan с большим щитом для защиты союзников. Все эти персонажи будут открываться в процессе прохождения и не потребуют дополнительных денежных трат.

Помимо новых героев, во второй половине 2026 года в игре появятся новые сюжетные задания персонажей, начиная с квеста для Ocellor. Также будет добавлена система пространственных разломов под названием Rift, позволяющая перемещаться в другие измерения для сражений с монстрами. Авторы планируют активно улучшать техническое состояние проекта, включая доработку управления на геймпадах, исправление физики прыжков, добавление фоторежима с возможностью скрытия элементов интерфейса и улучшение динамики боя. В игру также интегрируют систему достижений в сервисе Steam, которая на старте будет включать 59 испытаний с внутриигровыми наградами.

Поскольку проект изначально разрабатывался как мобильная игра с микротранзакциями, разработчики полностью переработали баланс. В платной версии отсутствует механика гачи, а все снаряжение и союзников можно получить исключительно игровым путем, используя собираемые ресурсы. Около 2/3 от общего числа спутников в открытом мире можно приручить во время путешествий, и лишь некоторая часть питомцев будет продаваться в качестве косметических дополнений. На старте в игре будет доступен текстовый перевод на русский язык, однако озвучка останется на корейском и английском языках. Вопрос добавления японского дубляжа или переноса игры на консоли будет рассматриваться авторами в будущем в зависимости от коммерческих успехов ПК-версии.

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