Студия Hound13 представила трейлер нового героя Джерома для ролевого экшена DragonSword: Awakening

Южнокорейская студия Hound13 опубликовала геймплейный трейлер нового персонажа по имени Джером для приключенческого ролевого экшена DragonSword: Awakening. Добавление героя в проект запланировано на декабрь 2026 года в рамках бесплатного контентного обновления для всех обладателей игры.

Согласно официальному описанию, Джером занимает пост капитана ударного отряда повстанцев Лентуса и представляет расу воинов Тарил с парящего континента Белос. В бою герой орудует массивным двуручным мечом, сопоставимым по размеру с его собственным телом. Боевая механика персонажа построена на нанесении тяжелых ударов, наложении эффекта кровотечения и выполнении мощных контратак, позволяющих обращать атаки противников против них самих.

Разработчики раскрыли ключевые черты характера и роль мечника в специальном обращении:

Новым представленным героем стал капитан ударного отряда повстанцев Лентуса Джером. Вооруженный массивным двуручным мечом размером с него самого, Джером демонстрирует боевой стиль, основанный на сокрушительных ударах и мощных контратаках, возвращающих урон противникам. Этот воин с летающего континента Белос отличается озорным характером, но глубоко дорожит соратниками и никогда не теряет улыбку.

- Команда разработчиков DragonSword: Awakening

Игровой процесс мечника вызвал оживленную реакцию среди ветеранов жанра. Пользователи моментально обратили внимание на характерные выпады и круговые взмахи клинком, напоминающие анимации воина из культовой Dragon Nest. Подобное сходство легко объясняется прошлым руководства Hound13, стоявшего у истоков упомянутого проекта.

Вместе с тем трейлер спровоцировал новую волну споров в сообществе. Часть игроков выразила недовольство дизайном персонажа, требуя от студии сосредоточиться на выпуске женских героинь и классов со стрелковым оружием. Кроме того, авторов раскритиковали за попытку развивать одиночную сюжетную игру по схеме онлайновых сервисов, добавляя бойцов из пока еще отсутствующих в мире регионов вместо полноценного расширения сюжетной кампании.

Дополнительным поводом для раздражения остается техническое состояние игры. В сообществе Steam разработчикам напомнили о нерешенной проблеме с повреждением файлов сохранений, из-за которой игроки теряли десятки часов прохождения. Также в адрес создателей звучат упреки за отсутствие ручных сохранений и полноценной английской или японской озвучки, поскольку проект до сих пор доступен исключительно с корейским дубляжом.

Релиз DragonSword: Awakening состоялся 23 июля 2026 года на ПК в сервисе Steam. Проект разработан на движке Unreal Engine 5 и предлагает открытый мир континента Орбис с партийной системой переключения персонажей, а пиковый онлайн игры на запуске превысил 23000 пользователей.