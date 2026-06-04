В Steam вышла демоверсия ролевого экшена DragonSword : Awakening от создателей Dragon Nest

Южнокорейская студия Hound13 выпустила в сервисе Steam бесплатную демоверсию своего грядущего ролевого экшена с открытым миром DragonSword : Awakening. Опробовать ознакомительную версию игры можно в преддверии фестиваля Играм быть до 23 июня 2026 года.

Игрокам доступна ранняя часть прохождения, которая включает 1-й из 8 запланированных сюжетных эпизодов. В демоверсии представлены 9 из 19 игровых персонажей полной версии, а ориентировочное время прохождения составляет от 1 до 2 часов. Разработчики предупредили, что прогресс из демоверсии не перенесется в финальную сборку, а сама пробная версия будет полностью отключена после завершения летнего фестиваля в Steam. Игра разрабатывается на базе графического движка Unreal Engine 5 и предлагает аниме-стилистику.

Проект создается силами авторов известной многопользовательской игры Dragon Nest и экшена Hundred Soul. Изначально DragonSword : Awakening планировалась как мобильная условно-бесплатная игра с гача-механиками и издавалась компанией Webzen в Южной Корее с декабря 2025 года. Однако из-за разногласий с издателем и невыплаты 60% от гарантированной суммы контракт был расторгнут в феврале 2026 года. В результате студия Hound13 сократила штат, пересмотрела концепцию и переработала проект в полноценную платную игру для одиночного прохождения на персональных компьютерах. Разработчики полностью вырезали сетевые ограничения, микротранзакции и систему случайного получения героев.

Игровой процесс ориентирован на исследование открытого мира под названием Орбис и сражения с использованием боевой системы, завязанной на комбинациях 3 персонажей. Герои могут накладывать 9 видов различных негативных статусов на врагов, выстраивая цепочки атак. Несмотря на упор на одиночное прохождение, в игре будет реализован кооперативный режим. Обычные подземелья рассчитаны на совместное прохождение до 2 пользователей, а рейдовый контент поддерживает участие до 3 игроков. При этом весь контент, включая финальный, можно будет полностью завершить в одиночку без подключения к интернету.

На момент релиза демоверсии интерфейс и озвучка доступны на корейском, английском, японском и китайском языках. Авторы подтвердили, что в настоящее время ведут работу над текстовым переводом на русский, немецкий, французский и португальский языки, однако к выходу демоверсии они готовы не были. Для запуска игры на минимальных настройках пользователям персональных компьютеров потребуется операционная система Windows 10, процессор уровня Intel i5-9400F, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA Geforce GTX 1660. Для комфортной игры на рекомендуемых настройках советуют использовать Intel i7-9700F, 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA Geforce RTX 3060. Накопитель должен иметь не менее 60 ГБ свободного места.

Полноценный релиз DragonSword : Awakening на персональных компьютерах через платформу Steam намечен на июль 2026 года. В будущем разработчики планируют рассмотреть возможность выпуска игры на консолях PlayStation 5 и консоли нового поколения от Nintendo, однако сейчас все силы команды сосредоточены на доработке и оптимизации компьютерной версии.