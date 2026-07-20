Вышел релизный трейлер DragonSword: Awakening - корейская RPG без микротранзакций стартует уже 23 июля

Студия-разработчик объявила, что DragonSword: Awakening выйдет на ПК уже 23 июля 2026 года. Вместе с анонсом даты релиза авторы представили новый трейлер, посвящённый игровому процессу.

Проект нередко сравнивают с Crimson Desert благодаря масштабному открытому миру и зрелищной боевой системе, однако DragonSword: Awakening выполнена в аниме-стилистике. Изначально игру разрабатывали как онлайн-проект, но за годы производства концепция изменилась: теперь это одиночная RPG с возможностью совместного прохождения в кооперативе.

Ещё одной особенностью станет модель распространения. Разработчики отказались от микротранзакций — игрокам предложат приобрести стандартное или Deluxe-издание без встроенного магазина с дополнительными покупками.

Известно, что DragonSword: Awakening находится в разработке не менее пяти лет. Уже через несколько дней станет ясно, сможет ли амбициозная корейская RPG оправдать ожидания и составить конкуренцию другим крупным представителям жанра.