DragonTwin расправляет крылья: симулятор дракона стартует в раннем доступе с необычной моделью релиза

В рамках мероприятия New Game+ Showcase разработчики долгожданного симулятора дракона DragonTwin представили свежие кадры геймплея и объявили о начале раннего доступа. При этом студия пошла нестандартным путём: вместо привычного запуска в Steam первые игровые сборки получили подписчики Patreon с уровнями поддержки от 1 до 5. Текущая версия игры распространяется через платформу Itch.io и рассматривается как стартовый этап на пути к полноценному релизу в Steam.

На данный момент DragonTwin находится в технической стадии и сосредоточен прежде всего на ключевой механике — свободном полёте. Игрокам уже доступно исследование масштабных ландшафтов, проработанная система динамической погоды и плавная смена времени суток, усиливающие ощущение присутствия в мире драконов. По словам авторов, именно полёт является фундаментом всего игрового процесса, поэтому его доводят до максимальной точности и отзывчивости.

Разработчики также обозначили планы на ближайшие обновления. В игру постепенно добавят полноценное передвижение по земле, глубокую кастомизацию драконов, систему разрушения окружения с эпичными сражениями, а также визуальные улучшения ландшафтов. Все эти элементы должны превратить DragonTwin в масштабный симулятор с акцентом на зрелищ и свободу действий.

Доступ к игре будет открываться поэтапно. Новые группы патронов станут подключаться каждые две недели, начиная с подписчиков максимального уровня. Такой подход позволит команде собирать обратную связь, устранять ошибки и повышать стабильность проекта, чтобы каждая новая волна игроков получала более отполированную и доработанную версию DragonTwin.