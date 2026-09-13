Square Enix неожиданно напомнила о Drakengard - фанаты заподозрили ремастер или ремейк

Square Enix неожиданно вернулась к Drakengard, опубликовав новое изображение Каима в заметно более высоком качестве. Этого оказалось достаточно, чтобы фанаты начали строить предположения о возможном ремастере или полноценном ремейке культовой игры.

Оригинальная Drakengard вышла в 2003 году на PlayStation 2 и стала первой частью серии от Cavia. Проект Йоко Таро запомнился игрокам мрачной историей, жестокими событиями и необычной системой нескольких концовок. Одна из них впоследствии стала отправной точкой для NieR.

Изображение Каима Square Enix опубликовала в рамках специальной публикации ко «Дню памяти Square Enix», посвящённой играм, вышедшим в этот день. Однако выбор именно Drakengard и использование изображения в HD-качестве сразу привлекли внимание поклонников, которые начали спрашивать, не готовит ли компания возвращение серии.

Публикацию заметил и сам Йоко Таро. Разработчик оставил под ней загадочный комментарий «давным-давно», что лишь подогрело обсуждения среди фанатов.

Пока Square Enix не объявляла ни о ремастере, ни о ремейке Drakengard, поэтому новая публикация Каима остаётся лишь поводом для слухов.