Drawquarium позволит оживить собственные рисунки и превратить их в уютный аквариум на рабочем столе

Инди-разработчик byKaleb и издатель rokaplay объявили дату выхода Drawquarium — расслабляющего симулятора, в котором игроки смогут рисовать собственных рыбок, оживлять их и создавать уникальный подводный мир. Игра выйдет 13 ноября 2026 года на PC в Steam, а уже сейчас можно попробовать бесплатную демоверсию.

Главная особенность проекта — возможность самостоятельно создавать обитателей аквариума. Помимо рыб, можно нарисовать медуз, растения, замки, подводные лодки и даже космические корабли. Готовые изображения оживают после помещения в воду, а питомцев можно кормить, растить и наблюдать, как со временем они приобретают металлический блеск. Заботясь о рыбках, игроки будут собирать золотые чешуйки, открывающие новые украшения и варианты оформления аквариума.

При этом Drawquarium не ограничивается обычным симулятором. Готовый аквариум можно установить в качестве анимированных обоев рабочего стола, чтобы нарисованные существа продолжали плавать во время работы или учёбы. В игру также встроены инструменты для продуктивности и отдыха: таймер Pomodoro, список задач, дневник, секундомер и часы. Поддерживается и импорт изображений в формате PNG, поэтому можно оживлять рисунки, созданные в других программах.

Разработчик делает ставку на спокойный игровой процесс без соревнований и давления, позволяя каждому создавать собственный маленький мир в удобном темпе. Drawquarium выйдет 13 ноября 2026 года в Steam.