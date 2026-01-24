Представлен экшен DreadBound, объединяющий идеи Dark Messiah of Might & Magic и жанра роглайк

Жанр роглайков продолжает развиваться, и новый проект под названием DreadBound стремится выделиться на общем фоне за счет смешения механик. Игра позиционируется как гибрид стелс-экшена, иммерсивного симулятора и броулера, где основной упор сделан на импровизацию и высокую динамику сражений, а не на неспешное исследование.
Судя по дебютному трейлеру, разработчики черпали вдохновение в классике вроде Dark Messiah of Might & Magic и более современных проектах, таких как Skin Deep. Видео демонстрирует широкий арсенал взаимодействия с окружением: игрок может мгновенно активировать ловушки с шипами или разливать масло, чтобы враги поскальзывались и загорались. Также показаны дисковые пилы, которые можно всаживать в стены для использования в качестве платформ, что напоминает уровни в Рейвенхолме из Half-Life 2. Кроме того, в игре присутствует мощный пинок ногой - дань уважения боевой системе Dark Messiah.
Ключевой особенностью DreadBound станет отказ от заранее созданных локаций, типичных для иммерсивных симуляторов. Вместо этого действие развернется в проклятом городе, который меняет свою структуру после каждой смерти персонажа. Такой подход призван исключить привыкание и заставить игрока постоянно адаптироваться, чередуя скрытное прохождение с агрессивным использованием ловушек в зависимости от генерации уровня. Похожие элементы случайности успешно применялись в Amnesia: The Bunker и дополнении Mooncrash для Prey.
На данный момент у DreadBound нет точной даты релиза. Проект уже доступен для добавления в список желаемого в Steam, а разработчики обещают выпустить демоверсию скоро.
Снова эта ужасная пиксельная малополигональная каша
Графон на уровне оригинальной DMM
Нет, он там сильно лучше)
Пиксели их вдохновители, это вот точно.
Графон прям топ, как раз для 5090.
Круто, жаль только графон на уровне днища, ну и я так понимаю магии тут тоже нет.
Печально что за все годы ни кто так и не сделали новый Dark Messiah.