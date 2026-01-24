Представлен экшен DreadBound, объединяющий идеи Dark Messiah of Might & Magic и жанра роглайк

Жанр роглайков продолжает развиваться, и новый проект под названием DreadBound стремится выделиться на общем фоне за счет смешения механик. Игра позиционируется как гибрид стелс-экшена, иммерсивного симулятора и броулера, где основной упор сделан на импровизацию и высокую динамику сражений, а не на неспешное исследование.

Судя по дебютному трейлеру, разработчики черпали вдохновение в классике вроде Dark Messiah of Might & Magic и более современных проектах, таких как Skin Deep. Видео демонстрирует широкий арсенал взаимодействия с окружением: игрок может мгновенно активировать ловушки с шипами или разливать масло, чтобы враги поскальзывались и загорались. Также показаны дисковые пилы, которые можно всаживать в стены для использования в качестве платформ, что напоминает уровни в Рейвенхолме из Half-Life 2. Кроме того, в игре присутствует мощный пинок ногой - дань уважения боевой системе Dark Messiah.

Ключевой особенностью DreadBound станет отказ от заранее созданных локаций, типичных для иммерсивных симуляторов. Вместо этого действие развернется в проклятом городе, который меняет свою структуру после каждой смерти персонажа. Такой подход призван исключить привыкание и заставить игрока постоянно адаптироваться, чередуя скрытное прохождение с агрессивным использованием ловушек в зависимости от генерации уровня. Похожие элементы случайности успешно применялись в Amnesia: The Bunker и дополнении Mooncrash для Prey.

На данный момент у DreadBound нет точной даты релиза. Проект уже доступен для добавления в список желаемого в Steam, а разработчики обещают выпустить демоверсию скоро.