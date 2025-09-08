Погружение в киберпанк-хоррор: появился геймплей Dreadcore: Locked Unit

Независимый разработчик Владислав Лукьянцев представил геймплейный трейлер своего нового проекта — киберпанк-хоррора Dreadcore: Locked Unit. Игра создается от первого лица и обещает глубокое психологическое погружение.
Действие разворачивается в мрачном антиутопическом мире, где технологии переплетаются с реальностью. Игроки исследуют заброшенный складской комплекс, изучают записи и терминалы, взаимодействуют с загадочными устройствами и решают головоломки, постепенно раскрывая трагическую историю Юнита 199.
Сюжет фокусируется на вопросах идентичности, памяти и этических последствий технологического прогресса. Напряжение усиливают тревожные визуальные и звуковые эффекты, цифровые аномалии и необъяснимые явления, создавая атмосферу настоящего хоррора. Игрокам предстоит расшифровывать коды, обходить системы безопасности и сомневаться в границах реальности.
Dreadcore: Locked Unit предлагает исследование через детали окружения и работу с технологиями, раскрывая сюжет постепенно и заставляя погрузиться в психологический триллер.
Релиз проекта запланирован на четвертый квартал 2025 года, страница игры уже доступна в Steam.
Киберпанк-хоррор? Редкое явление на моей памяти. Была Soma(если правильно помню), но так и не сыграл тогда. В DLC "Повелитель" к Mass Effect 2 была небольшая хоррор-атмосфера. В "Phantom Liberty" для Cyberpunk 2077 одна из концовок чисто хоррор с роботом.
Любопытно, что получится тут?
А Observer разве плохая?
Кстати да, что-то забыл о ней.
Только вчера наблюдал на Реддите, как создатель жаловался на то что его забанили в r/gaming за промоушен, а ему за это минусов накидали под каждый коммент) Он уже удалил пост, но вот пруфы.
Российский разработчик? Поддерживаемый язык один: английский.
Успешная дискриминация даёт такой результат - дискриминируемые сами начинают отрицать себя и свои особенности. Ну а ещё это бизнес и наличие русского продажи не поднимает(там где рассчитывают авторы).
UPD: хотя не факт что он русский. Виктор Антонов тоже звучит по-русски, но однозначно русским дизайнер не был.
Чела уничтожили) Взято из темы, что на одном из скринов с картинкой ниже.
отсутствие вкуса просто на высшем уровне. Шляпа