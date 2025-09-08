Погружение в киберпанк-хоррор: появился геймплей Dreadcore: Locked Unit

Независимый разработчик Владислав Лукьянцев представил геймплейный трейлер своего нового проекта — киберпанк-хоррора Dreadcore: Locked Unit. Игра создается от первого лица и обещает глубокое психологическое погружение.

Действие разворачивается в мрачном антиутопическом мире, где технологии переплетаются с реальностью. Игроки исследуют заброшенный складской комплекс, изучают записи и терминалы, взаимодействуют с загадочными устройствами и решают головоломки, постепенно раскрывая трагическую историю Юнита 199.

Сюжет фокусируется на вопросах идентичности, памяти и этических последствий технологического прогресса. Напряжение усиливают тревожные визуальные и звуковые эффекты, цифровые аномалии и необъяснимые явления, создавая атмосферу настоящего хоррора. Игрокам предстоит расшифровывать коды, обходить системы безопасности и сомневаться в границах реальности.

Dreadcore: Locked Unit предлагает исследование через детали окружения и работу с технологиями, раскрывая сюжет постепенно и заставляя погрузиться в психологический триллер.

Релиз проекта запланирован на четвертый квартал 2025 года, страница игры уже доступна в Steam.