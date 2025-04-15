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Dreadmoor 2026 г.
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
4.5 2 оценки

Анонсирован российский симулятор рыбака Dreadmoor в духе Dredge и Лавкрафта

Simple Jack Simple Jack

Российская студия Dream Dock анонсировала симулятор рыбака от первого лица с элементами хоррора — Dreadmoor. Разработчики сильно вдохновлялись похожей игрой — Dredge, а также произведениями писателя Говарда Ф. Лавкрафта.

Действие Dreadmoor разворачивается после ядерного апокалипсиса. Главный герой бороздит опасные воды, исследует таинственные края и сражается с жуткими монстрами. Геймерам предстоит удить рыбу, продавать улов, прокачивать траулер и снаряжение. Торговцы принимают не только морских обитателей: в руинах Затопья можно найти и весьма ценные предметы, что подстегивает внимательно изучать окружение.

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Dreadmoor выйдет на ПК, но точная дата выхода пока не известна. Игру полностью переведут на русский язык.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Suveren85

Круто, ждем)

6
Astah83

Выглядит прикольно,будем посмотреть.

5
ka27

Заинтересовала, а про рыбалку и разных чудищ вспомнился клип:

4
MrProRock33rus

Выглядит многообещающе.

3
WerGC

в сто раз лучше Dredge,отлично молодцы!!!!!

3
bohdan2015

Куда не сунься везде Лавкрафт:D

2