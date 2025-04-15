Анонсирован российский симулятор рыбака Dreadmoor в духе Dredge и Лавкрафта

Российская студия Dream Dock анонсировала симулятор рыбака от первого лица с элементами хоррора — Dreadmoor. Разработчики сильно вдохновлялись похожей игрой — Dredge, а также произведениями писателя Говарда Ф. Лавкрафта.
Действие Dreadmoor разворачивается после ядерного апокалипсиса. Главный герой бороздит опасные воды, исследует таинственные края и сражается с жуткими монстрами. Геймерам предстоит удить рыбу, продавать улов, прокачивать траулер и снаряжение. Торговцы принимают не только морских обитателей: в руинах Затопья можно найти и весьма ценные предметы, что подстегивает внимательно изучать окружение.
Dreadmoor выйдет на ПК, но точная дата выхода пока не известна. Игру полностью переведут на русский язык.
Круто, ждем)
Выглядит прикольно,будем посмотреть.
Заинтересовала, а про рыбалку и разных чудищ вспомнился клип:
Выглядит многообещающе.
в сто раз лучше Dredge,отлично молодцы!!!!!
Куда не сунься везде Лавкрафт:D