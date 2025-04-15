Анонсирован российский симулятор рыбака Dreadmoor в духе Dredge и Лавкрафта

Российская студия Dream Dock анонсировала симулятор рыбака от первого лица с элементами хоррора — Dreadmoor. Разработчики сильно вдохновлялись похожей игрой — Dredge, а также произведениями писателя Говарда Ф. Лавкрафта.

Действие Dreadmoor разворачивается после ядерного апокалипсиса. Главный герой бороздит опасные воды, исследует таинственные края и сражается с жуткими монстрами. Геймерам предстоит удить рыбу, продавать улов, прокачивать траулер и снаряжение. Торговцы принимают не только морских обитателей: в руинах Затопья можно найти и весьма ценные предметы, что подстегивает внимательно изучать окружение.

Dreadmoor выйдет на ПК, но точная дата выхода пока не известна. Игру полностью переведут на русский язык.