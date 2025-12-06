ЧАТ ИГРЫ
Dreadmoor 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
7.5 21 оценка

Авторы DREADMOOR поделились подробностями о мире игры и геймплейных механиках в первом дневнике разработки

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Dream Dock опубликовала дебютный дневник разработки своего грядущего проекта под названием DREADMOOR. Это атмосферное приключение от первого лица, объединяющее элементы симулятора рыбалки, хоррора и выживания в условиях постапокалипсиса. Создатели рассказали о предыстории вселенной, ключевых особенностях игрового процесса и источниках вдохновения.

События игры разворачиваются в регионе, именуемом Затопье. Это искаженная версия Земли, изменившаяся после глобальной техногенной катастрофы. Согласно лору игры, человечество в попытке использовать планету как оружие спровоцировало сдвиг магнитных полюсов, что привело к затоплению континентов и разрушению цивилизации. Выжившие вынуждены существовать в мире, отравленном радиацией и химикатами, которые породили Морскую Скверну — загадочную инфекцию, мутирующую живых существ и постройки.

Разработчики отмечают, что стремятся передать атмосферу одиночества и постоянного напряжения, свойственную лавкрафтианским ужасам, однако источник страха в DREADMOOR кроется не в космических сущностях, а в последствиях человеческой гордыни. Игровой мир представляет собой гибрид знакомых пейзажей и чужеродной природы, где тишина часто является лишь затишьем перед бурей.

Основой геймплея станет цикл из рыбалки, исследования локаций, крафтинга и сражений. Игрокам предстоит управлять рыболовным траулером, который требует топлива и технического обслуживания. Выбор вида от первого лица обусловлен желанием усилить чувство уязвимости: капитан видит только то, что находится перед судном, и зачастую вынужден ориентироваться на звук, чтобы вовремя заметить опасность. Сама рыбалка описывается не как мирное хобби, а как рискованное занятие, где добыча может оказать сопротивление, а хищники способны атаковать лодку.

Система выживания включает в себя контроль усталости и уровня радиационного облучения. Важным элементом станет менеджмент инвентаря, так как место в трюме строго ограничено. Найденные ресурсы и чертежи позволят улучшать судно, создавать снаряжение, гарпуны и медикаменты. Исследовать предстоит как водные просторы с затопленными руинами, так и оставшиеся участки суши.

В скором времени студия Dream Dock пообещала раскрыть информацию о датах и правилах проведения первого публичного тестирования проекта.

