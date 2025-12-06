Авторы DREADMOOR поделились подробностями о мире игры и геймплейных механиках в первом дневнике разработки

Студия Dream Dock опубликовала дебютный дневник разработки своего грядущего проекта под названием DREADMOOR. Это атмосферное приключение от первого лица, объединяющее элементы симулятора рыбалки, хоррора и выживания в условиях постапокалипсиса. Создатели рассказали о предыстории вселенной, ключевых особенностях игрового процесса и источниках вдохновения.

События игры разворачиваются в регионе, именуемом Затопье. Это искаженная версия Земли, изменившаяся после глобальной техногенной катастрофы. Согласно лору игры, человечество в попытке использовать планету как оружие спровоцировало сдвиг магнитных полюсов, что привело к затоплению континентов и разрушению цивилизации. Выжившие вынуждены существовать в мире, отравленном радиацией и химикатами, которые породили Морскую Скверну — загадочную инфекцию, мутирующую живых существ и постройки.

Разработчики отмечают, что стремятся передать атмосферу одиночества и постоянного напряжения, свойственную лавкрафтианским ужасам, однако источник страха в DREADMOOR кроется не в космических сущностях, а в последствиях человеческой гордыни. Игровой мир представляет собой гибрид знакомых пейзажей и чужеродной природы, где тишина часто является лишь затишьем перед бурей.

Основой геймплея станет цикл из рыбалки, исследования локаций, крафтинга и сражений. Игрокам предстоит управлять рыболовным траулером, который требует топлива и технического обслуживания. Выбор вида от первого лица обусловлен желанием усилить чувство уязвимости: капитан видит только то, что находится перед судном, и зачастую вынужден ориентироваться на звук, чтобы вовремя заметить опасность. Сама рыбалка описывается не как мирное хобби, а как рискованное занятие, где добыча может оказать сопротивление, а хищники способны атаковать лодку.

Система выживания включает в себя контроль усталости и уровня радиационного облучения. Важным элементом станет менеджмент инвентаря, так как место в трюме строго ограничено. Найденные ресурсы и чертежи позволят улучшать судно, создавать снаряжение, гарпуны и медикаменты. Исследовать предстоит как водные просторы с затопленными руинами, так и оставшиеся участки суши.

В скором времени студия Dream Dock пообещала раскрыть информацию о датах и правилах проведения первого публичного тестирования проекта.