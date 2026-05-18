Авторы мрачного рыболовного приключения DREADMOOR выпустили демоверсию в рамках фестиваля Steam Ocean Fest

Студия Dream Dock и издательство Digital Vortex Entertainment объявили о выходе ограниченной ознакомительной версии игры DREADMOOR. Проект представляет собой симулятор выживания от 1 лица с элементами ролевой игры в затопленном постапокалиптическом мире. Опробовать демоверсию можно в рамках тематического события Steam Ocean Fest, которое проходит в данный момент.

События игры разворачиваются в локации под названием Затопленные земли. Этот мир пострадал от глобальной катастрофы и таинственной биологической угрозы под именем Морская скверна. Заражение проникает в воду и воздух, вызывая опасные мутации у животных. Игрокам предстоит взять под свой контроль катер, путешествовать между разрозненными поселениями, собирать материалы и заниматься рыбалкой.

Разработчики заявили, что с момента проведения прошлых этапов тестирования проект получил масштабные улучшения. В свежей сборке значительно переработана базовая механика ловли рыбы, добавлен обновленный пользовательский интерфейс и расширена система создания полезных предметов. Помимо этого, в игре появилась полноценная смена времени суток и механика сна. Передвигаться по воде ночью крайне рискованно, поскольку в темноте на судно могут напасть подводные монстры, что приведет к уничтожению транспорта и потере собранного груза.

Среди прочих геймплейных нововведений создатели выделяют возможность взлома замков, новые пространственные головоломки и улучшенную систему диалогов. Ранее проект привлек внимание большого числа пользователей платформы и собрал более 100000 добавлений в пользовательские списки желаемого.

Полноценный выход DREADMOOR запланирован на 4 квартал 2026 года для персональных компьютеров. Проект получит поддержку русского языка, которая включает переведенный текст и озвучку.