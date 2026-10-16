DREADMOOR отправит игроков на рыбалку в затопленный мир, где добыча может оказаться опаснее хищников

Мрачная приключенческая игра DREADMOOR выйдет в раннем доступе на ПК 9 ноября. Издатель Digital Vortex и студия Dream Dock предлагают отправиться в постапокалиптический мир, где рыбалка, исследование руин и борьба за выживание тесно переплетены с опасностями, скрывающимися под водой и на суше.

Игрокам предстоит управлять рыболовным траулером, исследовать затопленные острова и останки исчезнувшей цивилизации. Пойманную рыбу можно продавать выжившим, а заработанные деньги тратить на улучшение лодки и создание необходимого снаряжения. Впрочем, промысел далеко не всегда будет спокойным: окружающий мир населяют мутировавшие существа, а радиация представляет дополнительную угрозу.

Разработчики обещают более 100 видов морских обитателей — от редкой добычи до опасных существ. Придётся подбирать наживку, искать перспективные места для ловли и следить за содержимым трюма: некоторые пойманные создания способны охотиться друг на друга. Чем глубже обитает рыба и чем сложнее её добыть, тем дороже её можно продать таинственным торговцам.

Исследование заброшенных зданий, пещер и затонувших кораблей позволит находить металлолом, чертежи и другие полезные ресурсы. Из них можно изготавливать приманки, гарпуны, лекарства и прочее снаряжение, необходимое для выживания.

Однако главная опасность DREADMOOR заключается в том, что охотником здесь может оказаться кто угодно. Монстры встречаются не только в воде, но и на суше, а некоторые обитатели затопленного мира, судя по описанию, способны заинтересоваться не только уловом игрока.

DREADMOOR появится в раннем доступе Steam 9 ноября. Разработчики пока не уточнили, сколько продлится этот этап.