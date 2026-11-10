DREADMOOR получила первое обновление раннего доступа - разработчики исправили ошибки, мешавшие прохождению

Разработчики DREADMOOR выпустили первое крупное обновление после старта раннего доступа. Патч сосредоточен на исправлении ошибок, доработке игровых механик и улучшении визуальной составляющей. Одним из главных нововведений стала поддержка контроллеров PlayStation: DualSense теперь работает нативно, а для DualShock 4 потребуется включить Steam Input.

Обновление также добавляет три новые модели рыб и предупреждение об опасных зонах. Если игрок попытается попасть на территорию, доступ к которой пока ограничен сюжетными условиями или уровнем улучшения судна, появится таймер опасности. Кроме того, разработчики изменили логику отключения щупалец и ночных событий, а торговля с Гиллом теперь открывается только на соответствующем этапе сюжета. Шанс появления похитителя рыбы на причале снизили до 80%.

Отдельное внимание уделили визуальным эффектам и анимациям. Авторы улучшили освещение сцен с Бэтси, исправили движения персонажей и несколько эффектов взаимодействия с водой. Среди более мелких изменений — доработка отображения текста на костяной пластине верстака.

Значительная часть патча посвящена исправлению ошибок, в том числе тех, которые могли блокировать прохождение заданий. Разработчики устранили потерю управления после первого сна, некорректное течение времени во время сюжетного задания в Ночлежке и проблему с преждевременным запуском квестов с генератором. Также исправлены настройки масштабирования интерфейса и несколько других недочётов.

Наконец, авторы обновили обучение использованию пистолета-крюка, добавив подсказки по управлению и подтягиванию троса. Разработчики поблагодарили игроков за отзывы и отметили, что продолжат собирать информацию об ошибках и улучшать DREADMOOR в ходе раннего доступа.