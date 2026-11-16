DREADMOOR получила шестое обновление раннего доступа - разработчики улучшили достижения Steam и исправили ошибки DLC

Для DREADMOOR вышло шестое обновление с момента начала раннего доступа. Разработчики сосредоточились на исправлении ошибок, связанных с достижениями Steam, выдачей предметов из DLC и выполнением заданий, а также внесли несколько изменений в игровые механики.

Система достижений теперь повторяет запрос в случае ошибки. Кроме того, после загрузки сохранения игра проверяет уже выполненные задания и выдаёт достижения, которые игрок не получил ранее. Авторы также исправили проверку владения DLC, из-за которой дополнительные предметы могли выдаваться некорректно.

Изменения затронули и игровой процесс. Разработчики исправили маркеры задания по ловле рыбы для партии эссенции, закрыли возможность создавать заблокированные модули катера и устранили проблемы с взаимодействием с навесным замком. Держатель для канистр теперь сохраняет уровень топлива, а первая канистра больше не тонет.

Помимо этого, при управлении катером от первого лица с экрана убрали лишние объекты, исправили загрузку материалов в Сушильне и внесли несколько изменений в диалоги. Обновление также улучшает русскую локализацию предметов и исправляет недостающий перевод реплики Инженера, а из радиодиалога с Эстель удалили пустой узел.

Разработчики поблагодарили игроков за отзывы и сообщили, что продолжат работать над DREADMOOR, опираясь на сообщения об ошибках и предложения сообщества.