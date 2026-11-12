DREADMOOR получила третье обновление раннего доступа - разработчики исправили квесты и управление катером

Разработчики DREADMOOR выпустили третье обновление раннего доступа. На этот раз команда сосредоточилась на исправлении ошибок, которые могли мешать прохождению заданий, работе катера и взаимодействию с игровыми объектами. Также обновление затронуло физику, визуальные эффекты, звук и локализацию.

Среди наиболее заметных исправлений — проблемы с квестами. Задание «Гим Уродству» теперь автоматически завершается, если игрок потерял необходимую часть тела гуля, а клаксон для задания в Пещере Лило восстанавливается на исходном месте, если его случайно утратили. Кроме того, разработчики устранили ошибку в квесте «Драгоценный хлам», из-за которой можно было полностью потерять управление катером, и исправили зависание диалога Дональда в задании «Пиявок Бубтицкому!».

Изменения коснулись и управления плавсредством. В настройках появилась возможность отключить автоматический поворот камеры во время движения на катере. Исправлена его заправка, а также добавлены некоторые изменения в интерфейс: например, карту теперь можно открывать и закрывать одной клавишей M.

Разработчики также исправили урон финального босса и увеличили дистанцию отображения его маркера. Предметы больше нельзя подбирать во время удара топором или блокирования, а удерживаемые вещи перестали мешать поиску объектов для взаимодействия. Помимо этого, скорректировали цены на рыбу и продажу ресурсов.

Среди прочих изменений — обновлённые коллизии на Костяном Рифе и в Обсерватории, новые визуальные эффекты для летящего гарпуна, уменьшенный эффект крови у гуля и музыка для сражения с водным боссом. Исправили и рассинхронизацию звука в стартовой сцене.

Наконец, обновление затронуло диалоги и переводы. В частности, исправлена русская локализация записок Лило, обновлены тексты интерфейса и побочных разговоров с Ником и Жаклин. Команда поблагодарила игроков за отзывы и сообщила, что продолжит улучшать DREADMOOR в ходе раннего доступа.