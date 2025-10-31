Лавкрафтианская рыбалка и ужасы: Dreadmoor от российской студии выйдет в 2026 году

Российская студия Dream Dock объявила, что её хоррор-адвенчура Dreadmoor появится на ПК в четвёртом квартале 2026 года. Игра получила издателя — компанию Digital Vortex, известную по проекту RailGods of Hysterra. Анонс сопровождался небольшим тизером, который намекает на мрачную атмосферу будущей игры.

Dreadmoor сочетает лавкрафтианский ужас и необычную рыболовную механику. Игрокам предстоит исследовать тёмные воды на судне, ловя разнообразную рыбу и добычу, а затем высаживаться на сушу, где опасности скрываются буквально за каждым углом. Мир игры пережил ядерный апокалипсис, и тьма здесь пронизывает всё: от мутантов в воде до монстров на земле.

Разработчики обещают более 100 видов добычи, множество уникального снаряжения и захватывающие сражения с монстрами. Игроки будут исследовать мир от первого лица, балансируя между рыбалкой, выживанием и столкновениями с опасностями.

На данный момент Dreadmoor заявлена только для ПК. Планирует ли Dream Dock выпуск консольных версий, пока не уточняется. Проект привлек внимание своей необычной концепцией: сочетанием хоррора, лавкрафтианской атмосферы и рыболовных элементов, что делает его одним из самых интригующих анонсов российской индустрии.