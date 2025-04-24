Лавкрафтовская рыбалка от российской студии: Dreadmoor за неделю собрала почти 38 тысяч вишлистов в Steam

Российская студия Dream Dock Games на прошлой неделе представила свою новую игру — лавкрафтовскую адвенчуру про рыбалку под названием Dreadmoor. Трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале IGN и сразу вызвал немалый интерес среди игроков. За первую неделю после анонса игра успела собрать 37,8 тысяч добавлений в список желаемого на Steam.

Сооснователь студии, Ростислав Федоров, поделился промежуточными результатами. По его словам, Dreadmoor за семь дней получил почти 390 тысяч показов в Steam, из которых 20,7% пользователей перешли на страницу игры — это около 80,7 тысяч переходов. Причём практически половина посетивших страницу (46,8%) добавили игру в вишлист, что свидетельствует о высоком уровне интереса.

Наибольшее число пользователей, внёсших Dreadmoor в свои списки желаемого, оказалось из США — на их долю приходится 22,6% всех вишлистов. Второе место заняла Россия с 17,2%, за ней следуют Япония (8,3%), Китай (6,6%), Казахстан (6,2%), Великобритания (4,1%), Канада (3,3%) и Германия (2,8%).

Федоров также отметил, что команда начала закупать трафик в соцсети X (ранее Twitter). По текущим подсчётам, стоимость одного вишлиста составляет примерно 20 центов, что оказалось ниже ожиданий. Однако он считает, что такая цена связана с «новизной» проекта и со временем может вырасти.

Ранее разработчики сообщали, что релиз Dreadmoor ориентировочно намечен на конец 2026 года, а точную дату они назовут позже.