Мрачный симулятор выживания и рыбалки DREADMOOR вышел в ранний доступ Steam с русской озвучкой от Всеволода Кузнецова

Студия Dream Dock и издательство Digital Vortex Entertainment выпустили 9 ноября в ранний доступ Steam приключенческий симулятор выживания от первого лица DREADMOOR. Проект переносит игроков в мрачный мир Затопленных земель, где в результате глобальной катастрофы и неудачных попыток контролировать климат большая часть суши ушла под воду. Основой выживания в этом антураже стало управление ветхим рыболовным судном, добыча мутировавшей рыбы, исследование полузатопленных руин и противостояние опасной биологической заразе под названием Морская скверна.

К моменту выхода проект успел собрать солидную аудиторию: игра преодолела отметку в 750 тыс. добавлений в списки желаемого и вошла в топ-50 самых ожидаемых релизов цифровой площадки Valve. В день премьеры пиковый онлайн новинки превысил 4156 человек, а пользовательские оценки зафиксировались на отметке очень положительные. Отдельный интерес у русскоязычной аудитории вызвала полноценная голосовая локализация: главного героя озвучил Всеволод Кузнецов, известный по роли Геральта из Ривии в ролевом экшене "Ведьмак 3: Дикая Охота".

Игровой цикл строится вокруг рискованных экспедиций по мутным водам, добычи ценных ресурсов и поиска чертежей среди покинутых поселений старого мира. Пойманную рыбу можно не только продавать местным торговцам, но и разделывать на органы для создания специализированного снаряжения, усиленных приманок и медикаментов. В реальном времени происходят схватки с опасными мутантами, вынуждающие использовать гарпуны и подручное оружие как на борту, так и при высадках на сушу. Дополнительную угрозу несет наступление темноты: ночью видимость падает, подводные хищники становятся агрессивнее, а судно атакуют гигантские щупальца.

Ключевым инструментом для выживания служит сам катер, выступающий одновременно мобильной базой и единственным надежным укрытием. В сухом доке игроки могут комплексно модернизировать судно, меняя двигатели для набора скорости, наваривая дополнительную броню на корпус, закрепляя резервуары с топливом и монтируя поисковые прожекторы. Авторы подчеркнули значение корабля в дневниках разработки:

Траулер - это не просто средство передвижения, его нельзя рассматривать как банальную лодку между локациями. Это то, что позволяет добираться до опасных мест, возвращаться назад, собирать ресурсы, рыбачить на глубине и выживать в затопленном мире. В этом смысле траулер служит одновременно рабочим инструментом и спасательным кругом.

- Разработчики Dream Dock, дневник разработки

В первых отзывах игроки хвалят густую лавкрафтовскую атмосферу, качественный звуковой дизайн, механику постепенного улучшения катера и увлекательный процесс исследования мира. В то же время часть аудитории обращает внимание на шероховатости ранней версии: неуклюжую боевую систему, затянутое вводное обучение, специфическое управление гарпуном на геймпадах и редкие баги коллизии, приводящие к застреванию в текстурах.

По планам разработчиков, DREADMOOR проведет в раннем доступе от 6 до 12 месяцев. За это время команда планирует расширить карту новыми регионами, добавить редкие виды мутировавшей фауны, внедрить свежие механики рыбалки и доработать оптимизацию. Базовая стоимость игры в российском регионе Steam составляет 855 рублей, а в рамках релизной скидки 10% проект временно отдают за 769 рублей. Полноценный выход версии 1.0 повлечет за собой увеличение цены.