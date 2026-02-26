На IGN Fan Fest 2026 был представлен новый атмосферный трейлер Dreadmoor от российской студии

Представлен свежий геймплейный трейлер игры Dreadmoor в котором вы будете рыбачить в стиле постъядерного апокалипсиса и лавкрафта.

Затопье — мир, где Земля стала оружием против себя самой. Человечество, в слепой жажде мощи, спровоцировало катастрофу: сдвиг магнитных полюсов утопил континенты, смыл цивилизацию. Теперь выжившие цепляются за жизнь в агонии искажённой планеты — отравленной радиацией и химикатами. Здесь правит Морская Скверна: загадочная инфекция, что корёжит плоть существ и плавит камень построек в кошмарные формы.

Затопье зовёт. Выживешь ли ты в нём?

Dreadmoor выйдет на PC через Steam в 4-м квартале 2026 года.