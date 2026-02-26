ЧАТ ИГРЫ
Dreadmoor 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
На IGN Fan Fest 2026 был представлен новый атмосферный трейлер Dreadmoor от российской студии

Представлен свежий геймплейный трейлер игры Dreadmoor в котором вы будете рыбачить в стиле постъядерного апокалипсиса и лавкрафта.

Затопье — мир, где Земля стала оружием против себя самой. Человечество, в слепой жажде мощи, спровоцировало катастрофу: сдвиг магнитных полюсов утопил континенты, смыл цивилизацию. Теперь выжившие цепляются за жизнь в агонии искажённой планеты — отравленной радиацией и химикатами. Здесь правит Морская Скверна: загадочная инфекция, что корёжит плоть существ и плавит камень построек в кошмарные формы.

Затопье зовёт. Выживешь ли ты в нём?

Dreadmoor выйдет на PC через Steam в 4-м квартале 2026 года.

SweatyCurtain

Выглядит по крайне мере интересно. Вопрос только сколько контента будет. А то будет красивая обложка и гринд растягивающий прохождение на дофига часов. При этом самой рыбы и активностей для интереса пару десяток по принципу скопировал, вставил.

ratte88
в котором вы будете рыбачить в cnbkt постъядерного апокалипсиса и лавкрафта

Не знаю, что такое cnbkt, но рыбалка про лавфкрафт уже была. Edge как-то называлась, только она от 3 лица