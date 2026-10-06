В Steam вышла бесплатная демоверсия мрачного симулятора рыбалки DREADMOOR с русской озвучкой

Студия Dream Dock и издательство Digital Vortex Entertainment выпустили в сервисе Steam бесплатную демоверсию приключенческой игры DREADMOOR. Проект сочетает механики симулятора выживания, управления рыболовным судном и атмосферного лавкрафтовского хоррора с видом от первого лица. События разворачиваются на просторах постапокалиптического региона Затопленные земли, где прежний мир ушел на дно после катастрофического сбоя глобального климатического комплекса.

Игровой процесс строится вокруг управления небольшим траулером. Окружающие мутные воды заражены смертоносной субстанцией под названием Морская скверна, которая обратила привычную морскую фауну в агрессивных мутантов. Вылов рыбы служит ключевым источником ресурсов для выживания, торговли и создания экипировки, однако в процессе ловли крупная добыча оказывает ожесточенное сопротивление и может напасть на судно. Пойманный улов необходимо тщательно сортировать в трюме, поскольку хищные твари способны пожирать соседнюю рыбу прямо во время плавания.

Помимо добычи пропитания, игрокам предстоит поддерживать катер на плаву, вовремя пополнять запасы топлива и очищать обшивку от наростов в сухом доке. Через специальную систему улучшений траулер модернизируется установкой бронепластин, новых двигателей, прожекторов и дополнительных креплений под канистры. Исследование отдаленных уголков сопряжено с постоянным риском, возрастающим в темное время суток. С наступлением ночи в воде активизируются гигантские щупальца, а разрушение судна влечет за собой утрату груза и буксировку останков корабля на ближайший причал.

В демонстрационной версии разработчики повысили общую производительность, доработали анимации и реализовали поддержку портативной консоли Steam Deck. Пробный билд получил полноценное профессиональное озвучивание на английском и русском языках, а текстовый перевод подготовлен для 12 языковых пакетов. Создатели отдельно предупредили участников закрытых тестов о технической несовместимости старых файлов сохранений, запуск которых может вызвать критические сбои и вылеты клиента.

Перед выходом демоверсии число добавлений игры в список желаемого в Steam преодолело планку в 400 тыс. пользователей, что сопровождалось официальным заявлением команды авторов.

Отметка в 400 тыс. вишлистов - это колоссальное число людей, ожидающих увидеть результат объединения рыболовного траулера, затопленного мира на грани коллапса и постоянных мутаций, а также сомнительных форм жизни в едином проекте.

- Разработчики студии Dream Dock

Для инсталляции демоверсии требуется 60 ГБ свободного места на накопителе и операционная система Windows 10. В минимальной конфигурации значатся процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 1060 либо AMD Radeon RX 580. В рекомендуемых требованиях значатся 16 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600, а также графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 4060 либо AMD Radeon RX 7600.

Полноценный релиз DREADMOOR на ПК запланирован на 4 квартал 2026 года.