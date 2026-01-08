Бесплатная классическая MMORPG Dreadmyst готовится к выходу в Steam

Разработчики из инди-студии dreadmyst.com объявили о скором релизе своего многопользовательского проекта. Ролевая игра под названием Dreadmyst станет доступна пользователям магазина Valve уже 9 января. Авторы позиционируют тайтл как фэнтезийную MMO старой школы с боевой системой через выделение цели и отсутствием какой либо монетизации.

Проект базируется на собственном движке написанном на C++ и OpenGL. Игровой процесс сосредоточен на прокачке характеристик и создании уникальных билдов. На старте игрокам предложат четыре класса. Паладин выполняет роль защитника использующего щиты и магию света. Маг наносит урон тайными заклинаниями. Рейнджер полагается на луки и кинжалы для ведения боя на дистанции. Клирик специализируется на исцелении и поддержке союзников молитвами.

Контент игры включает как PvE так и PvP активности. Групповые подземелья рассчитаны на отряды из четырех человек и требуют классического состава партии с танком лекарем и двумя бойцами. Для одиночек предусмотрены отдельные подземелья с элитными противниками. Любители сражений с другими игроками смогут поучаствовать в рейтинговых матчах на арене или отправиться в специальные зоны открытого мира где разрешены свободные битвы за контроль над ресурсами и боссами.

Развитие персонажа на максимальном уровне продолжается через систему боевого рейтинга который оценивает качество экипировки от смертного до божественного уровня. Уже семнадцатого января разработчики планируют выпустить первое контентное обновление. Оно добавит новое подземелье и систему крафта вдохновленную кубом хорадримов из Diablo 2 для комбинирования предметов. Создатели особо подчеркивают некоммерческий статус проекта и обещают полное отсутствие платного контента.