Анонсирован DreadOut 3 - продолжение индонезийского хоррора выйдет после GTA VI

Издательство Soft Source Publishing и студия Digital Happiness официально анонсировали DreadOut 3 — третью часть культового хоррора, вдохновлённого индонезийскими городскими легендами. Игра выйдет на PC (Steam) в 2026 году, «определённо после релиза Grand Theft Auto VI».

На этот раз игроки вновь отправятся в мрачное путешествие вместе с Линдой, которая выступит в роли Хранителя Тьмы. Её ждёт межпространственное приключение в таинственном мире, где столкновение сил света и тьмы грозит нарушить хрупкий баланс.

DreadOut 3 сочетает элементы нелинейного хоррора на выживание и мистических головоломок. Игроков ждут как дневные, так и ночные исследования населённых привидениями локаций, возможность взаимодействовать с духами и перемещаться между реальностями.

Геймплей снова задействует смартфон Iris Phone, позволяя переключаться между видом от первого и третьего лица. Придётся раскрыть тайны призрачного мира, собирать данные о духах в Ghostpedia и использовать гардероб Линды в древних ритуалах.

Игра обещает атмосферу, пропитанную фольклором Юго-Восточной Азии, и станет самым амбициозным проектом в серии.