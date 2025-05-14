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DreadOut 3 2026 г.
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Анонсирован DreadOut 3 - продолжение индонезийского хоррора выйдет после GTA VI

butcher69 butcher69

Издательство Soft Source Publishing и студия Digital Happiness официально анонсировали DreadOut 3 — третью часть культового хоррора, вдохновлённого индонезийскими городскими легендами. Игра выйдет на PC (Steam) в 2026 году, «определённо после релиза Grand Theft Auto VI».

На этот раз игроки вновь отправятся в мрачное путешествие вместе с Линдой, которая выступит в роли Хранителя Тьмы. Её ждёт межпространственное приключение в таинственном мире, где столкновение сил света и тьмы грозит нарушить хрупкий баланс.

DreadOut 3 сочетает элементы нелинейного хоррора на выживание и мистических головоломок. Игроков ждут как дневные, так и ночные исследования населённых привидениями локаций, возможность взаимодействовать с духами и перемещаться между реальностями.

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Геймплей снова задействует смартфон Iris Phone, позволяя переключаться между видом от первого и третьего лица. Придётся раскрыть тайны призрачного мира, собирать данные о духах в Ghostpedia и использовать гардероб Линды в древних ритуалах.

Игра обещает атмосферу, пропитанную фольклором Юго-Восточной Азии, и станет самым амбициозным проектом в серии.

4
3
DreadOut 3
2026 г.
Комментарии: 3
Ваш комментарий
MagneticEnnio

Фатал фрейм для бедных.

2
ГАЗ-М20

Неплохая игрушка была в свое время. Если ей освежить визуал и сделать локации попросторнее, то может выйти нормальный бюджетный хоррор.

Пользователь ВКонтакте

Тот самый момент, когда узнал, что до этого 2 части уже похоже было😑 // Илья Великодонов