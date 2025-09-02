Девушка против призрака в новом мрачном трейлере хоррора DreadOut 3

Компания Digital Happiness представила свежий трейлер хоррор-приключения DreadOut 3 во время шоу MIX Game Showcase 2025. Новая часть серии продолжит историю Линды Мейлинды, погружая игроков в мир индонезийских городских легенд и сверхъестественного.

В видео показаны две мрачные локации — заброшенный дом и кладбище, а также элементы геймплея: Линда перебегает между объектами и фотографирует призрака с помощью смартфона. В трейлере показана одна из потусторонних сущностей, с которой предстоит столкнуться игрокам. Главная героиня, получившая титул Хранительницы Тьмы, отправится в межпространственное путешествие, чтобы найти источник темной силы, угрожающей равновесию между светом и тьмой.

Разработчики значительно расширили мифологию DreadOut 3. Игрокам предстоит балансировать между миром живых и мертвых, используя фирменный инструмент серии — смартфон Iris Phone, чтобы обнаруживать и противостоять призракам, демонам и другим потусторонним ужасам, скрывающимся в тенях.

Игра сохраняет перспективу от третьего лица, характерную для серии, при этом визуально она заметно улучшена по сравнению с предыдущими частями. Разработчики уделили внимание атмосфере: мрачные коридоры, заброшенные помещения и мистические локации создают эффект настоящего азиатского хоррора.

DreadOut 3 выйдет на ПК, однако точная дата релиза пока не объявлена, оставляя фанатов в ожидании новых ужасов и приключений.