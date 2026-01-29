Разработчики хоррора DreadOut 3 рассказали, как изменится главная героиня в новой части

В свежем дневнике разработчиков команда Digital Happiness подробно рассказала о ключевом вопросе разработки хоррора DreadOut 3 - какой стала Линда Мейлинда после пережитых ужасов. Создатели признаются, что работа над главной героиней вызывает у них трепет, ведь именно с нее начиналась вся история франшизы.

Разработчики подчеркивают, что Линда в третьей части - уже не та школьница, которую игроки видели в первой игре. Она прошла через предательство, потерю и чувство вины, осознала свою силу как Хранительницы Тьмы, но это принесло ей не уверенность, а усталость и отстраненность. Ее роль - не в победе над тьмой или светом, а в хрупком балансе между двумя мирами, что делает ее положение особенно тягостным.

После травмы во второй части Линда коротко постриглась. В DreadOut 3 она вступает в новый этап жизни, и команда приняла решение вернуть ей характерный хвостик. При этом авторы понимают, что часть фанатов могла привязаться к коротковолосой версии, и предлагают сообществу высказать свое мнение в соцсетях. Главным же остается не внешность, а внутреннее состояние. Задача команды - сохранить в Линде человечность, способность сомневаться и чувствовать страх, который будет проистекать не из новых монстров, а из ее личного опыта и памяти.

В девлоге также затронуты популярные вопросы от сообщества. Разработчики заверили, что игра не находится на ранней стадии разработки и работа над ней идет уже продолжительное время. Однако точная дата релиза пока не готова к анонсу - команда хочет быть полностью уверенной в своих обещаниях.