От 55 тысяч вишлистов в Steam до релиза в 2027 году: автор Dreadwoods Gatekeeper поделился планами разработки

Разработчик атмосферного хоррора Dreadwoods Gatekeeper поделился первыми крупными успехами проекта в Steam. Благодаря новому трейлеру игра собрала 50 тысяч вишлистов всего за месяц, увеличив их общее число до 55 тысяч.

а один из промо-роликов набрал более 5 миллионов просмотров. Сейчас автор сосредоточен на визуальной составляющей: игра прошла этап художественной переработки, в мир добавили густую траву и камни для нагнетания атмосферы, из-за чего создателю пришлось отдельно заняться оптимизацией и настройкой гибкого графического меню для слабых ПК.

Позади остался и первый закрытый плейтест, на основе отзывов от которого разработчик сформировал большой список улучшений. В игру уже внедрили более плавное управление лошадью, добавили всплывающие текстовые инструкции для интерактивных объектов, переработали систему диалогов (направление взгляда NPC, взаимодействие по клику вместо удержания кнопки) и исправили часть багов. Кроме того, автор приступил к полному воссозданию с нуля первой сцены игры, где главный герой прибывает к придорожной гостинице у ворот.

Вместе с отчетом создатель представил финальный вариант официального промо-арта игры, который нарисовал его постоянный коллега — 2D-художник Горан. И который находится под заголовком этой новости.

Ранее они вместе с художником уже работали над Gladiator Guild Manager и Scheming Through The Zombie Apocalypse, но для нового мрачного проекта Горану пришлось освоить работу с 3D-графикой. Геймдизайнер Dreadwoods Gatekeeper остался в полном восторге от того, как художнику удалось адаптировать свой привычный мультяшный стиль под серьезный и пугающий визуал хоррора.

В заключение разработчик поделился примерной дорожной картой производства, отметив, что точные планы строить тяжело из-за непредсказуемости процесса. Через 45–60 дней планируется запуск новой часовой бета-версии для тех кто запросит доступ, которая покажет первый день на заставе. После серии закрытых тестов и полировки авторы выпустят публичную демоверсию, а полноценный релиз Dreadwoods Gatekeeper намечен на первый квартал 2027 года — разработчик честно признался, что хочет уделить максимум времени локализации и качеству финального продукта.