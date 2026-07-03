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Dreadwoods Gatekeeper TBA
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица, Фэнтези, Ретро, Средневековье
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Разработчики атмосферного хоррора Dreadwoods Gatekeeper представили официальный геймплейный трейлер

Апчхий Апчхий

Студия разработчиков выпустила свежий видеоролик своего грядущего проекта под названием Dreadwoods Gatekeeper. Игра представляет собой мрачный симулятор смотрителя изолированного блокпоста с глубоким упором на сюжетную линию и гнетущую атмосферу. Свежий трейлер детально демонстрирует игровой процесс новинки и знакомит зрителей с жутким окружением уединенной лесной станции, скрывающей множество пугающих тайн.

Пользователям предстоит взять на себя роль охранника заставы и ежедневно выполнять рутинные обязанности по обслуживанию объекта. В список задач входит досмотр торговых повозок, патрулирование прилегающей территории и поддержание обветшалого здания в рабочем состоянии. По мере продвижения по сюжету главному герою предстоит столкнуться со странными паранормальными явлениями и постепенно осознать, что с этим местом происходит нечто ужасное.

Игровой процесс гармонично сочетает в себе элементы менеджмента, исследования локаций и психологического триллера от первого лица. Каждое принятое решение при проверке документов или грузов может напрямую повлиять на безопасность блокпоста и выживание персонажа. Мрачный визуальный стиль, реалистичные звуки глухого леса и постоянное чувство тревоги призваны держать геймеров в постоянном напряжении на протяжении всей истории.

На текущий момент этот необычный повествовательный хоррор официально заявлен к релизу на персональных компьютерах, где у него уже появилась страница в цифровом магазине. Информацию о точной дате выхода игры, а также о планах по выпуску версий для игровых консолей разработчики обещают раскрыть немного позже. Все желающие уже могут добавить проект в свой список желаемого, чтобы оперативно отслеживать прогресс разработки.

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