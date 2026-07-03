Разработчики атмосферного хоррора Dreadwoods Gatekeeper представили официальный геймплейный трейлер

Студия разработчиков выпустила свежий видеоролик своего грядущего проекта под названием Dreadwoods Gatekeeper. Игра представляет собой мрачный симулятор смотрителя изолированного блокпоста с глубоким упором на сюжетную линию и гнетущую атмосферу. Свежий трейлер детально демонстрирует игровой процесс новинки и знакомит зрителей с жутким окружением уединенной лесной станции, скрывающей множество пугающих тайн.

Пользователям предстоит взять на себя роль охранника заставы и ежедневно выполнять рутинные обязанности по обслуживанию объекта. В список задач входит досмотр торговых повозок, патрулирование прилегающей территории и поддержание обветшалого здания в рабочем состоянии. По мере продвижения по сюжету главному герою предстоит столкнуться со странными паранормальными явлениями и постепенно осознать, что с этим местом происходит нечто ужасное.

Игровой процесс гармонично сочетает в себе элементы менеджмента, исследования локаций и психологического триллера от первого лица. Каждое принятое решение при проверке документов или грузов может напрямую повлиять на безопасность блокпоста и выживание персонажа. Мрачный визуальный стиль, реалистичные звуки глухого леса и постоянное чувство тревоги призваны держать геймеров в постоянном напряжении на протяжении всей истории.

На текущий момент этот необычный повествовательный хоррор официально заявлен к релизу на персональных компьютерах, где у него уже появилась страница в цифровом магазине. Информацию о точной дате выхода игры, а также о планах по выпуску версий для игровых консолей разработчики обещают раскрыть немного позже. Все желающие уже могут добавить проект в свой список желаемого, чтобы оперативно отслеживать прогресс разработки.