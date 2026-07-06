Разработчики хоррора Dreadwoods Gatekeeper поделились подробностями игрового процесса и планами разработки

Геймдизайнер Dreadwoods Gatekeeper опубликовал свежий производственный дневник под номером 2, в котором подробно рассказал о кардинальном изменении концепции проекта. Автор признал, что его первый видеоотчет годовой давности сильно устарел, поэтому решил поделиться свежими деталями об устройстве мира. Самым главным изменением стал полный отказ от идеи создания целого города в пользу изолированного блокпоста, так как разработка поселения силами всего двух человек привела бы к чрезмерному раздуванию масштабов игры.

Повествование расскажет о молодом и неопытном солдате, который перевелся на службу на дальнюю заставу у северных границ королевства в надежде на легкую работу. Игровой процесс рассчитан на четыре-пять часов и сочетает элементы симулятора, триллера и менеджмента. Днем пользователям предстоит проверять документы беженцев, досматривать торговые повозки, собирать налоги за провоз товаров, а также ремонтировать старое здание заставы и готовить еду для себя и верного пса, модель которого воссоздали по фотографии реальной собаки художника игры.

Важной частью службы станут ночные патрулирования вдоль крепостной стены, заброшенных ферм и старого кладбища, где необходимо латать дыры в заборах и выгонять незаконных скваттеров. Автор детально проработал боевую систему, снабдив неуклюжего главного героя копьем для защиты от диких зверей и бандитов. Разработчик специально сделал акцент на оборонительном стиле боя, чтобы наличие оружия не превращало психологический хоррор в обычный экшен, а игрок постоянно чувствовал уязвимость персонажа перед лицом опасности.

На текущий момент проект официально создается для персональных компьютеров, а его страница уже доступна в цифровом магазине Steam для добавления в список желаемого. Информации о возможном выходе игры на домашних консолях PlayStation или Xbox автор пока не предоставлял, полностью сосредоточившись на полировке ПК-версии. Создатель активно собирает идеи игрового сообщества для случайных событий у ворот и запустил две официальные почтовые рассылки для записи на будущее закрытое бета-тестирование.

Подобный гибрид симулятора инспектора в стиле Papers, Please и мрачного триллера обещает подарить фанатам жанра очень самобытный игровой опыт.